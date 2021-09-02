В России 11 видов животных считаются вероятно исчезнувшими

11:40 2.09.2021

В России считаются вероятно исчезнувшими около 11 объектов животного мира, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные Минприроды.

"Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие", — отметили в ведомстве.

В частности, речь идет о таких видах, как атлантический осетр, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского.

Как отмчается в ведомстве, только за последние 400 лет с территории России исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. Еще 443 вида животных и 676 видов растений включены в Красную книгу.

Еще в мае текущего года глава Минприроды Александр Козлов заявил о выпуску обновленной версии Красной книги. Он отметил, что на грани исчезновния находятся как минимум 13 видов животных, среди которых амурский тигр, преднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, стерх, а также обитающие в Охотском море гренландский и серый киты.

В 2020 году Минприроды включило в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. В книгу вошли плотоядная косатка и птица касатка, черношапочный сурок, сайгак, песец, крапчатый суслик, полосатая гиена, каспийский тюлень, тюлень-монах, ряд популяций северного оленя, а также кодарский подвид снежного барана и других животных. Из птиц под охрану попали серый гусь, чернозобая гагара, гуменник, камчатский тетеревятник, краснозобик и другие.