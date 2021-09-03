РПЦ может исправить Житие митрополита Филиппа после слов Путина о Скуратова
РИА «Новости» со ссылкой на члена синодальной комиссии по канонизации РПЦ, протоиерея Владислава Цыпина сообщило, что житие митрополита Филиппа II может быть исправлено, если подтвердится версия о том, что его не убивал глава опричников Малюта Скуратов.
По словам Цыпина, «жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию».
Ранее президент России Владимир Путин выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа. По его словам, есть разные версии смерти митрополита в 16 веке. Накануне Путин снова заговорил об этой теме, еще раз отметив, что опричник Скуратов не убивал митрополита.
«Вторая версия простая, что он (Малюта Скуратов) его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо», - добавил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласен с Президентом! Что, историки, либиралисты, проплаченные западом, видели " чистуху" Малюты Скуратова СК РФ?
Впредь язык по крайней мере за зубами бы держал:
С той поры навек был должен приушипиться старик,
Как заткнул его за пояс малолетний ученик!
У меня был знакомый, который говорил, что "Библию" русские написали. Это своё убеждение он доказывал просто, со снисходительно-усталым видом он доставал "Библию" (в русском синодальном переводе) и показывал, что вот, смотрите - "Библия" же написана по-русски! Этот дремучий невежа, кстати, имеющий диплом Доктора технических наук, считал, что остальные переводы "Библии" на другие языки сделаны со старославянского текста. Вот такой культурный феномен живёт рядом с нами и никому от этого не жарко и не холодно. Надо будет спросить его мнение о Малюте, наверняка удивит "свежими мыслями". Какая прекрасная кандидатура для советника или консультанта, и дорого не попросит!
Опять переписывают историю по прихоти очередного царя самодура.
единственно правильные для этой страны рельсы- это рельсы Ивана Васильевича и Иосифа Виссарионовича. А теперь, после суперсфальсифицированных выборов, будет снесен "сталинистским" Майданом под нашим руководством.