РПЦ может исправить Житие митрополита Филиппа после слов Путина о Скуратова

22:35 3.09.2021

РИА «Новости» со ссылкой на члена синодальной комиссии по канонизации РПЦ, протоиерея Владислава Цыпина сообщило, что житие митрополита Филиппа II может быть исправлено, если подтвердится версия о том, что его не убивал глава опричников Малюта Скуратов.

По словам Цыпина, «жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию».

Ранее президент России Владимир Путин выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа. По его словам, есть разные версии смерти митрополита в 16 веке. Накануне Путин снова заговорил об этой теме, еще раз отметив, что опричник Скуратов не убивал митрополита.

«Вторая версия простая, что он (Малюта Скуратов) его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо», - добавил Путин.