Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Главной причиной развала СССР стала продовольственная проблема. Если бы ее удалось вовремя решить, распада Союза могло бы не случиться, заявил в интервью «Ленте.ру» бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике, учитель нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина Олег Ожерельев.
«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь [в 1990 году]? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — сказал он.
По его словам, у власти было понимание необходимости глубинных реформ, эти реформы, хотя и со скрежетом, но осуществлялись, а страна преобразовывалась, но все решил дефицит.
«Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза. Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось», — констатировал Ожерельев.
Ранее соратник Горбачева Виктор Мироненко, который в 1986-1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, назвал причины провала последней попытки сохранить Советский Союз. По его словам, главная ответственность лежит на российских политиках и руководителях РСФСР, и в частности — на Борисе Ельцине, а также на тогдашнем украинском руководстве, в частности, на Леониде Кравчуке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
1.
Крепкие хозяйственники, особенно накопившиеся в руководстве СССР после Стралина ( под крылом у Хрущева и Брежнева), были озабочены в первую очередь ростом потребления и гонкой вооружений, но при отсутствии или вернее засыхани и атрофии основополагающей идеи породившей СССР - советского гуманизма по принципу: свобода (совести), равенство и братство... в политэкономических условиях отсутствия частной собственности на средстав производства и устранении неизменно прогрессирующего в кап. системе роста имущественного расслоения, в итоге раздирающего социум (видать таки классическое масонство когда создавали СССР, как и в США, где-то рядом околачивалось и которое многие нынешние конспирологи сейчас успешно скрестили с неофашизмом; хотя кто их знает что там на самом деле в засекреченных конторах, каким априори верить нельзя, когда на месте Правды кругом на поверхности оказывается только технологичная информационная пиар-липучка, портящая людям мозгик ак вирус).
Так вот, на главной озабоченности руководства СССР по росту потребления и количества танков на душу населения и по причине идеологического застоя, этика коммунизма не получила импульс для своего эволюционного развития и соответственно не случилось массового появления "нового человека". Советская протокоммунистическая идеология в итоге обвалилась в мещанскую буржуазную социал демократическую мораль ( отдайте мне мою долю пирога и побольше).
Ну, пробежав мельком т.н. "комменты", вновь и вновь соглашаешься с выводом А.Дугина о том, что "дебил - новый общественный норматив". И что он особенно интенсивно лезет в Интернет. А куда ж еще, чтобы увеличить "аудиторию" из таких же.
Понятно, ложь. Не известно, правда, в результате невежества или по заданию. В "заработанном рубле" , правильно - в стоимости продукта( он более точно оценивался, чем сейчас, до такого, чтобы в ВВП включать чисто виртуальную арендную плату собственников жилья, а в СССР их тоже было немало, процентов до 30, или услуги государства по обеспечению обороны и безопасности и т.п. - до этого в СССР не дошли) доля зарплаты около 35%. Примерно на уровне Португалии и, по памяти - Испании. В других развитых странах - поболе. Но: более высокий уровень налогообложения, меньшая доля инвестиционного фонда в ВВП, менее значительный удельный вес суммарных военных расходов. Значит, если по покупательной способности, то соотношение зарплаты сов. трудящегося и американского окажется заметно лучшим в пользу советского, исходя из критерия соотношения производительности труда. У нас в промышленности самое высокое - 40% по отношению к амер., в НИОКР - порядка 30, в остальных - меньше.
А чего ржать-то? Магазин действительно открывался рано -- людям нужно было купить молоко до начала работы/школы.
Минус 20 тоже бывало -- это ведь рано утром, днем конечно теплело. Но и -15 и -10 радости мало, если стоишь стоймя час.
Но главное не в этом, а в том, во что превратилось торжественно обещанное товарищами полное изобилие. Говорилось: в 1980 приходишь в магазин, в любое время и берешь сколько и чего хочешь БЕСПЛАТНО. Я это не выдумываю, это в Программе КПСС было записано. Она аж до 1986 г. действовала. В реале: час на морозе и ветру стой, чтобы купить молока водянистого.
А вы говорите: почему СССР рухнул. Брехать меньше надо.
Не трындеть. За твой счет никого не кормили и не кормят.