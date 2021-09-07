Памфилова исключила «карусели» на выборах в Госдуму

19:23 7.09.2021

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что "карусели" на предстоящих в сентябре выборах невозможны, так как российская избирательная система стала беспрецедентно прозрачной.

"Прозрачными стали и технологии, и методы. Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире. Этого никто не оспорит и люди все это видят", – заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она уточнила, что были введены новые избирательные стандарты с максимальной прозрачностью и цифровизацией по всем направлениям.

"Система стала динамична, современна, прозрачна, и в результате серьезно повысился уровень доверия к самой избирательной системе, к результатам выборов", – отметила председатель Центризбиркома.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК, напоминает агентство "Москва24".

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

