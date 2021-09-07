Памфилова исключила «карусели» на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова  сообщила, что "карусели" на предстоящих в сентябре выборах невозможны, так как российская избирательная система стала беспрецедентно прозрачной.

"Прозрачными стали и технологии, и методы. Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире. Этого никто не оспорит и люди все это видят", – заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она уточнила, что были введены новые избирательные стандарты с максимальной прозрачностью и цифровизацией по всем направлениям.

"Система стала динамична, современна, прозрачна, и в результате серьезно повысился уровень доверия к самой избирательной системе, к результатам выборов", – отметила председатель Центризбиркома.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК, напоминает агентство "Москва24".

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.09.2021, 00:17
    Гость: Андрей Хабаровский

    А зачем ей карусели?Ей же веник подарили.Вот на нём и будет нужные проценты налётывать.

  3. 07.09.2021, 23:13
    Гость: ABCD

    Цифровизация это уже само по себе заложенный обман.
    Все её слова, до последнего наглый и циничный обман.
    При первых же прозрачных выборах она потеряет работу
    а ЕР власть.

  5. 07.09.2021, 21:39
    Гость: однозначно

    даже речи её не слышал,но в абсолютную честность и порядочность верю!И тому есть подтверждения в бессчетном количестве примеров!

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