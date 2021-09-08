Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях

Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске в возрасте 55 лет.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.

Зиничев служил в КГБ СССР с 1987 года. После распада Советского Союза он продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год был личным адъютантом Владимира Путина. В мае 2018 года он возглавил МЧС, вошел в правительство Дмитрия Медведева и состав Совета безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.09.2021, 16:00
    Гость: Владимирыч

    Напились, пошли на обрыв фотографироваться, сорвались.Героев им по ордену!

  4. 08.09.2021, 15:26
    Гость: Питон

    Если бы там был главный спаситель отечества Шойгу, то он вряд ли бы бросился спасать человека, потому что он знает что нужнее государству. Президент и Шойгу ушли в сибирскую тайгу на несколько дней, не иначе подыскивают места под будущие города, а иначе что им там делать? Дальневосточный военный округ в полном составе полнят по тревоги для обеспечения оцепления и охраны гуляющих, фанерный маршал придумал. Главное чтобы не заблудились в трех соснах, а также водку и спички не забыли, а то секретарь Песков уже волнуется, что-то от шефа давненько никаких известий не поступало, и сотовый не берет боится прослушки.

  5. 08.09.2021, 15:24
    Гость: да-да

    Министр спасал человека? Довольно странная случайная смерть для человека такого высокого ранга.

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