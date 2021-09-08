12:58 8.09.2021

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске в возрасте 55 лет.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.

Зиничев служил в КГБ СССР с 1987 года. После распада Советского Союза он продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год был личным адъютантом Владимира Путина. В мае 2018 года он возглавил МЧС, вошел в правительство Дмитрия Медведева и состав Совета безопасности.