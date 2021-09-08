Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях
Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске в возрасте 55 лет.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.
Зиничев служил в КГБ СССР с 1987 года. После распада Советского Союза он продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год был личным адъютантом Владимира Путина. В мае 2018 года он возглавил МЧС, вошел в правительство Дмитрия Медведева и состав Совета безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Светлая память. Погиб еще один большой, сильный, благородный русский человек.
Напились, пошли на обрыв фотографироваться, сорвались.Героев им по ордену!
Странная смерть главы МЧС.
Если бы там был главный спаситель отечества Шойгу, то он вряд ли бы бросился спасать человека, потому что он знает что нужнее государству. Президент и Шойгу ушли в сибирскую тайгу на несколько дней, не иначе подыскивают места под будущие города, а иначе что им там делать? Дальневосточный военный округ в полном составе полнят по тревоги для обеспечения оцепления и охраны гуляющих, фанерный маршал придумал. Главное чтобы не заблудились в трех соснах, а также водку и спички не забыли, а то секретарь Песков уже волнуется, что-то от шефа давненько никаких известий не поступало, и сотовый не берет боится прослушки.
Министр спасал человека? Довольно странная случайная смерть для человека такого высокого ранга.