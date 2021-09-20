В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

10:03 20.09.2021

В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости.

По данным агентства "Интерфакс" на территории учебного заведения раздаются выстрелы, есть погибшие, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - цитирует агентство свой источник.

В вузе агентству сообщили о четырех пострадавших. Все занятия в учебном заведении отменены.

Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан, сообщает МВД РФ. На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров.