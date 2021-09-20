В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости.

По данным агентства "Интерфакс" на территории учебного заведения раздаются выстрелы, есть погибшие, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - цитирует агентство свой источник.

В вузе агентству сообщили о четырех пострадавших. Все занятия в учебном заведении отменены.

Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан, сообщает МВД РФ. На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.09.2021, 15:58
    Гость: Alchemist

    Чего-то в США смертная казнь ни от чего не помогает. Если система прогнила насквозь, то никакие заплатки не помогут. Нет хорошо, нет плохо есть только деньги. Одним словом Россия которую мы потеряли.

  4. 20.09.2021, 14:40
    Гость: старый кубаноид

    Нацию голосовавшую за алкаша в 1991 году и в 1996 году и хлопавшую в ладоши, когда равалилась страна, неплевашую на геноцид соплеменников, с 1991 и по сей день и вчера выбравшую антрирусский парламент, будут преследовать взрывы, растреллы, отрезание голов и гонения, вплоть до её окончательного истребления. А, пермская стрельба-это празднование, салют реультатам выборов! Люди убивашие русских пачками, почти всегда на свободе или выходят через некоторое время из комфортных камер.

  5. 20.09.2021, 13:08
    Гость: Провокатору накальному

    Как ты объяснишь, что куча молодых и среднего возраста мужчин не смогли обезоружить одного ублюдка? У него пятизарядная помпа, в ПГУ есть возможность спрятаться за колонной, выбрал он геологический корпус, где полно мужиков, а не филфак. Да и скрутил его обычный гаишник, а не спецназовец ГРУ. Убита прекрасный врач 66 лет Маргарита Энгаус. И да, рассказывай другим, которые ни разу не были в университете, там на каждом шагу видеокамеры, а тут его "просмотрели"?? Тем более это не корпус на задворках городка, а в самом центре. С такими же возможностями он мог и в главному корпусе расстрелять всех. И правильно, что люди проявили бдительность (относительно ЦУМа и ТК "КИТ"), поскольку само развитие событий предполагало, что у него были сообщники. Или ты до сих пор веришь в амерские сказочки про одиночку Рэмбо?

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