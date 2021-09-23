Владелец «Пятерочек» ответил на обвинения в завышении цен
Компания X5 Retail Group, которая управляет сетью магазинов «Пятерочка», пообещала разобраться в ситуации с претензиями по поводу завышения цен в некоторых магазинах. Ранее Федеральная антимонопольная служба выслала холдингу предупреждение из-за нарушений, выявленных в Подмосковье.
По словам представителя X5, претензии ведомства коснулись цен на пшеничную муку и хлеб марки «Красная цена» в магазине «Пятерочка», который расположен в деревне Малеевка городского округа Клин. ФАС потребовала привести их в соответствие с ценой на те же товары в магазине города Одинцово.
«Также служба требует снизить стоимость белого хлеба в магазине <...> в селе Борисово Московской области до уровня цен в магазине <...> в Одинцово», — пишет РБК. В ритейлере заверили, что внимательно изучат претензии антимонопольной службы, а затем предоставят ей дополнительные сведения о сложившейся ситуации.
Ранее 23 сентября ФАС вынесла предупреждение ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») в связи с завышением цен в некоторых муниципальных образованиях Московской области. Как выяснилось, компания устанавливала разные цены на товары в зависимости от доли рынка, занимаемой в конкретном округе. В подобной деятельности ведомство уличило и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Обе компании обязаны устранить нарушения в течение десяти дней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он ответил, что выборы прошли.
Пятерочки Фридман
и что он ответил? тема не раскрыта.
Ага. Только потом ему в кашу гадят, иначе никак не почувствуешь себя значимым.
Интересно, а Путин пробовал продукты из сетевых магазинов?
Или ему кашку по утрам из канадского зерна со шве1рцарским молочком готовят?
Спецрейсом доставка?