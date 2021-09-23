Владелец «Пятерочек» ответил на обвинения в завышении цен

Фото с сайта pixabay.com

Компания X5 Retail Group, которая управляет сетью магазинов «Пятерочка», пообещала разобраться в ситуации с претензиями по поводу завышения цен в некоторых магазинах. Ранее Федеральная антимонопольная служба выслала холдингу предупреждение из-за нарушений, выявленных в Подмосковье.

По словам представителя X5, претензии ведомства коснулись цен на пшеничную муку и хлеб марки «Красная цена» в магазине «Пятерочка», который расположен в деревне Малеевка городского округа Клин. ФАС потребовала привести их в соответствие с ценой на те же товары в магазине города Одинцово.

«Также служба требует снизить стоимость белого хлеба в магазине <...> в селе Борисово Московской области до уровня цен в магазине <...> в Одинцово», — пишет РБК. В ритейлере заверили, что внимательно изучат претензии антимонопольной службы, а затем предоставят ей дополнительные сведения о сложившейся ситуации.

Ранее 23 сентября ФАС вынесла предупреждение ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») в связи с завышением цен в некоторых муниципальных образованиях Московской области. Как выяснилось, компания устанавливала разные цены на товары в зависимости от доли рынка, занимаемой в конкретном округе. В подобной деятельности ведомство уличило и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Обе компании обязаны устранить нарушения в течение десяти дней.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 23.09.2021, 19:58
    Гость: Старый

    Ага. Только потом ему в кашу гадят, иначе никак не почувствуешь себя значимым.

  5. 23.09.2021, 19:46
    Гость: Скептик

    Интересно, а Путин пробовал продукты из сетевых магазинов?
    Или ему кашку по утрам из канадского зерна со шве1рцарским молочком готовят?
    Спецрейсом доставка?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«И снова убийца с "помпой". Для начала нужно ответить на главный вопрос: что толкает сегодня подростков на такие преступления?»
Выборы в Государственную Думу
«Никто и никогда не сможет дискредитировать российские выборы, если партия власти и сама власть их не дискредитируют»
США ограбили Европу в «благодарность» за разрыв контрактов с Россией
Избранное
Би-2, 12 сентября, БСА «Лужники»
Невероятно: ЦТ рассказало о преступлении мигрантов! Некое «недоразумение» или начало переосмысливания госнацполитики?
Российские ЧВК в Мали
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Топ-10 популярных сериалов, вышедших в 2021 году
«Казнить нельзя помиловать»: убийство семьи в Хакасии и выход на свободу приговоренных к смертной казни
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
Крым уйдет от санкций в особую зону
Почему Россия - правопреемник СССР - не отдает долги гражданам?
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
Плюс дебилизация всей страны...