Рособрнадзор не планирует отказываться от ЕГЭ в ближайшем будущем
Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации школьников в формате Единого государственного экзамена, пишет РИА Новости.
По мнению представителей ведомства, полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования.
"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", - заявили в Рособрнадзоре.
В ведомстве отметили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.
Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что включение других предметов, кроме русского языка и математики, в перечень обязательных для сдачи, в ближайшей перспективе не рассматривается. Там отметили, что сейчас для проверки общих речевых компетенций обучающегося, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Оно и так содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.
Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У меня большое желание чтобы эрэфия рассыпалась!!!
Лишь после этого можно будет что-то путное сделать.
Сегодня же, стопроцентное внешнее управление.
На такую тупизну надзирателей от образования остается только хмыкнуть.
Комментировать этот бред себя не уважать.
Ещё не все стали быдлом. Поэтому рано.
Рособрнадзор-подрывная антироссийская организация, действующая по указке своих заокеанских хозяев. ЕЭГ- это идеологическая диверсия, направленная на дебилизацию подрастающего поколения и разрушению демографии. Эта система выращивает дебилов, умеющих только ставить галочки наугад и нажимать кнопки айфонов. Стране нужно вернуть советскую систему образования-лучшую в мире и выращивающую действительно творчески думающих разносторонних личностей!
Полностью поддерживаю это министерство. ЕГЭ надо продлить, а то пока не все окончательно деградировали и отупели. А то ведь дети задают вопросы, почему блокада Ленинграда была в Санкт-Петерсбурге, а Сталинградская битва - в Волгограде.