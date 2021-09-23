Рособрнадзор не планирует отказываться от ЕГЭ в ближайшем будущем

08:45 23.09.2021

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации школьников в формате Единого государственного экзамена, пишет РИА Новости.

По мнению представителей ведомства, полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования.

"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", - заявили в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что включение других предметов, кроме русского языка и математики, в перечень обязательных для сдачи, в ближайшей перспективе не рассматривается. Там отметили, что сейчас для проверки общих речевых компетенций обучающегося, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Оно и так содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.