07:19 24.09.2021

Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Ранее поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - рассказали в ведомстве, добавив, что спасательная операция МЧС завершена. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

Спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов.