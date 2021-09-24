Пять альпинистов погибли на Эльбрусе

Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Ранее поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. 

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - рассказали в ведомстве, добавив, что спасательная операция МЧС завершена. В ней приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

Спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 15:34
    Гость: Почему 3000???

    Чего вы к 3000 привязались то? :)
    Группа на 5400 погибла, а это уже совсем другой каленкор...

    На 3000 зайдет любой человек (если нет прям сильных проблем).

    У нас простите в группе ходила и женщина (под 90-100кг веса с миниском, но сильной волей - трудно было, поддерживали, но молодец. Когда сказали "стоп, выше не надо" - не стала спорить и все хорошо) и "бабушка" (70+ лет). Благополучно с 4000 вернулись и даже не чихнули.

    Минус в том, что людей еще турагентства часто обманывают, говоря, что 6-тысячник это так, начальный-средний уровень... сам слышал такие фразы (((

    Но еще раз - это никак не 3000 (в редких случаях допущу)

  2. 24.09.2021, 15:29
    Гость: Как не надо?

    Не надо писать глупость, что 3000м опасная высота (без привязки к конкретной местности). Да, есть опасные участки на такой высоте, но их меньшинство.

    Гибнуть не должны? Согласен, но погода иногда подводит и очень сильно. А еще больше - дибилизм людей, которым говорят более опытные - "нельзя", "не ходите" - нет... прутся... На 5000+ "простой" ветер может сыграть решающую роль...

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© KM.RU, Михаил Попов
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