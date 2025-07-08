Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что направил в Нобелевский комитет письмо с предложением выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с американским лидером, вручив копию документа.

«Господин президент, я направил письмо в комитет, в котором рекомендую вас на премию мира. Вы полностью ее заслужили», — подчеркнул израильский премьер.

По его словам, при посредничестве США Израиль способен достигнуть соглашений с «всем Ближним Востоком», включая компромисс с палестинцами, который позволит им получить самоуправление при сохранении израильского контроля за безопасностью.

Трамп, в ответ на заявление Нетаньяху, отметил, что информация о выдвижении его кандидатуры стала для него неожиданностью. «Из ваших уст это звучит особенно весомо», — прокомментировал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2025, 11:12
    Гость: Слово и Дело

    Во что превратили Нобелевку...Один мамнюк другого такого-же "выдвигает"...осталось еще только зелимопсику вручить...ПОЗОРИЩЕ.
    Этаких "номинантов" на Трибунале судить надо,и лапами дрыгать.

  2. 08.07.2025, 10:57
    Гость: Кон228

    Так может быть 12-дневная война была нужна Трампу, чтобы получить Нобелевскую премию?

  3. 08.07.2025, 10:57
    Гость: Все

    правильно,чем больше горя в дома приносят,тем весомее премия.Каждая человеческая смерть от негодяя,должна хорошо оплачиваться.

  5. 08.07.2025, 10:20
    Гость: Как

    Может чел из чёрного списка международного суда Гааги выдвигать кого-то в лауряты чего то?

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