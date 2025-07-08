Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

08:38 8.07.2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что направил в Нобелевский комитет письмо с предложением выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с американским лидером, вручив копию документа.

«Господин президент, я направил письмо в комитет, в котором рекомендую вас на премию мира. Вы полностью ее заслужили», — подчеркнул израильский премьер.

По его словам, при посредничестве США Израиль способен достигнуть соглашений с «всем Ближним Востоком», включая компромисс с палестинцами, который позволит им получить самоуправление при сохранении израильского контроля за безопасностью.

Трамп, в ответ на заявление Нетаньяху, отметил, что информация о выдвижении его кандидатуры стала для него неожиданностью. «Из ваших уст это звучит особенно весомо», — прокомментировал он.