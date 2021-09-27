После повышения тарифов ЖКХ адресная поддержка граждан будет усилена
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду ведомств проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), пишет в газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания у зампреда правительства.
Поручение адресовано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС и связано с внедрением усовершенствованного тарифного регулирования, предполагающего установление уровня тарифов исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.
Предполагается, что социально незащищенным категориям граждан будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции.
По словам экспертов, речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Подорожание услуг для социально незащищенных категорий граждан при этом будет скомпенсировано.
"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", - прокомментировали в аппарате вице-премьера.
В ФАС сообщили, что поручение правительства РФ поступило в ведомство, отметив, что его основным исполнителем выступает Минстрой, остальные ведомства являются соисполнителями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Налоги новые не придумали, тогда остается их резерв ЖКХ.
Балабол ты, а не ага. Имеешь две квартиры, ну и платить за мусор надо с двух квартир.
По словам экспертов, речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Подорожание услуг для социально незащищенных категорий граждан при этом будет скомпенсировано.
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Обосновывать будут Марат с товарищами. Посчитают сколько им нужно на виллы на яхты на Рыбок и т. д. И разложат на терпил. Некоторым терпилам которые могут отдать концы и тем самым наделать ненужного шума ,кинут рублей по 100-научно обоснованных,модернизированных ,инфраструктурных и т.п..
если "Поручение адресовано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС " то отвечать за результаты будет некому. А может еще какая жировка появится типа "На капремонт яхт", на снег, на дождь, на манну небесную. Пишу заявления и предоставляю справки что постоянно проживаю и оплачиваю платежи за коммунальную услугу "твердые коммунальные отходы" в другом регионе, но по месту нахождения квартиры в собственности начисляют и требуют оплату. Будете платить и точка и плевать на все жилищно-коммунальное законодательство. Законы пишутся так что потребитель должен доказывать "пыль глотая ",что он не пользуется данной услугой. Это же как нужно дореформировать ЖКХ чтобы ежемесячно приходило 5 платежных документов при одной "управляющей Эх компании".
Тарифы ЖКХ хотят поднять до экономически обоснованных в России (последнее сообщение). Это кто и как обосновал? Кремль, который абсолютно не знает и не понимает, как живут простые люди в России, когда сплошная беднота. Да и в экономике их знания у нулевой отметки. Вся экономика РФ держится только на налогах с простых людей, с той же бедноты.
Поднимают тариф и тут же говорят ханжески о поддержке населения. Противно это все.