После повышения тарифов ЖКХ адресная поддержка граждан будет усилена

08:30 27.09.2021

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду ведомств проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), пишет в газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания у зампреда правительства.

Поручение адресовано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС и связано с внедрением усовершенствованного тарифного регулирования, предполагающего установление уровня тарифов исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Предполагается, что социально незащищенным категориям граждан будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции.

По словам экспертов, речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Подорожание услуг для социально незащищенных категорий граждан при этом будет скомпенсировано.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", - прокомментировали в аппарате вице-премьера.

В ФАС сообщили, что поручение правительства РФ поступило в ведомство, отметив, что его основным исполнителем выступает Минстрой, остальные ведомства являются соисполнителями.