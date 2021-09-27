Путин рассказал, чем займутся Шойгу и Лавров в «Единой России»

16:06 27.09.2021

Президент России Владимир Путин на встрече с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Государственную думу рассказал, чем займутся министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Так, Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, а Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сообщает РБК.

«Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично, заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири», - цитирует слова президента «РИА Новости.

Путин также отметил, что в вопросе «совершенствования миграционной политики и привлечения в страну людей близкой нам культуры» ещ многое предстоит сделать .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Шойгу и Лавров останутся на своих постах в Минобороны и МИДе.

Также во время встречи Путин распределил другие внутрипартийные должности. В частности, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавит профильную комиссию по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите материнства, детства и поддержке семьи, а сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева - по образованию и науке.