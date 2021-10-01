Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника агентства, следствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
"Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности", — добавил собеседник агентства.
Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.
Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Раковой грозит до десяти лет тюрьмы. Она не явилась на допрос и также не пришла на работу, а телефоны выключила — предполагается, что она скрывается от следствия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Замминистр, пролоббировала фонду, в котором была гендиректором. Даже не мама, или муж зицпредседателем были, сама. Тут даже слово лоббировала не подходит. Тупо себе взяла. И ни кого это не смутило. "Рога и копыта" отдыхают. Скажи такое Ильфу и Петрову, что в России в 2020 году на таком уровне, такая тупая наглость пролазить будет, не поверили бы. А если добавить, что люди с таким интеллектом в России занимаются посвящение и цифровыми платформам образования. Блин. Мне уже самому кажется, что такого не может быть.
Думаю никаких поисков мадам Рыковой нет и не ведется. Произошедшее это спецоперация по выводу огромных финасов из Сбербанка за пределы России. Может быть даже завтра она спокойно обьявится в Лондоне. Все пройдет как и прежде гладко, когда крипто-финансистам с огрмными деньгами давали спокойно убежать за границу, а потом формально обьявляли в розыск. Известный приемчик крипто-троцкистов во власти.
Марину Ракову даже если раком поставить - деньги не вернет, она же эффективный менеджер, да и не для того она их брала, чтобы отдавать!
Ну неужели скрылась? При таком тотальном сабянинском видео контроле, когда о каждом в толпе известно всё вплоть до последнего анализа мочи? Шутки шутят, она откупилась и уехала. А куда уехала - это уж точно не секрет. Потом окажется, что это Греф её в деловую поездку отправил на своём самолёте, вот кого надо допросить в первую очередь. Но Грефа не спрашивают, проще "стрелочников" посадить, а Греф наверняка знает
в "правоохранительных органах" она скрыться бы не смогла.