Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск

13:33 1.10.2021

Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, следствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

"Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности", — добавил собеседник агентства.

Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.

Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Раковой грозит до десяти лет тюрьмы. Она не явилась на допрос и также не пришла на работу, а телефоны выключила — предполагается, что она скрывается от следствия.