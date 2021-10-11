Возбуждено дело о насилии над 86-летней пациенткой ковид-больницы

16:43 11.10.2021

Уголовное дело о незаконном лишении свободы 86-летней пенсионерки, которую госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, было возбуждено в Рубцовске (Алтайский край).

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, с применением насилия)», - сообщается на сайте управления СК по Алтайскому краю.

По словам сына пенсионерки, его мать была отправлена в ковид-госпиталь с подозрением на COVID-19 после успешной операции на глазах. Сама пенсионерка рассказала, что когда она сняла кислородную маску, чтобы накапать лекарство в глаза, на нее набросились санитары, связали, насильно надели маску и отобрали мобильный телефон.

Пи этом сын женщины опубликовал видео, на котором видны ссадины по всему телу.

Связаться с родней женщина смогла только после смены дежурной бригады. Ее забрали домой.