Возбуждено дело о насилии над 86-летней пациенткой ковид-больницы

Уголовное дело о незаконном лишении свободы 86-летней пенсионерки, которую госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, было возбуждено в Рубцовске (Алтайский край).

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, с применением насилия)», - сообщается на сайте управления СК по Алтайскому краю.

По словам сына пенсионерки, его мать была отправлена в ковид-госпиталь с подозрением на COVID-19 после успешной операции на глазах. Сама пенсионерка рассказала, что когда она сняла кислородную маску, чтобы накапать лекарство в глаза, на нее набросились санитары, связали, насильно надели маску и отобрали мобильный телефон.

Пи этом сын женщины опубликовал видео, на котором видны ссадины по всему телу.

Связаться с родней женщина смогла только после смены дежурной бригады. Ее забрали домой.

 
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 22:53
    Гость: Алевтина

    Абсолютно верю в эту историю. Такие истории происходили и происходят с самого начала этой пресловутой пандемии по всему миру,а не только в России. Просто эта бабуля оказалась бодренькой старушкой и ей удалось, каким-то образом, позвонить сыну и благодаря этому она спаслась от неминуемой "смерти от ковида"...

  2. 11.10.2021, 21:04
    Гость: Александр

    В немецких концлагерях, фашисты, ставя бесчеловечные медицинские эксперименты на людях, обосновывали их проведение заботой о людях. Тех, на ком ставили эксперименты, они за людей не считали.
    То же самое сегодня творят в путинской РФ политики, врачи, "силовики". Не думайте, что в РФ не так. В РФ царят человеконенавистничество, духовная деградация.
    Нет ни одного злодея, который бы не оправдал сам себя.
    Берегите своё здоровье и укрепляйте его доступными способами. Не ленитесь делать физические упражнения, больше ходите, меньше сидите. Не питайтесь откровенными химикатами типа магазинных колбас, сосисок. На них никогда не напишут количество содержащегося в них мяса по той причине, что его там просто нет. Попадать на приём к врачу, лично для меня, это всё-равно, что попасть на приём к чёрту. Угробят. Из-за неквалифицированных действий одной такой тупой чертихи у меня,в своё время, был повреждён слух. Забейте на курение. Пусть эти .... , что нас травят, разорятся и сдохнут сами.

  3. 11.10.2021, 18:24
    Гость: Сын тоже виноват

    Не смог уговорить старуху раньше сделать операцию. Все мы думаем, что все успеем. Но так не бывает.

  4. 11.10.2021, 18:19
    Гость: g

    а вы и не можете больше.
    без маски и без генных уколов Государство Запретило оказание медицинской помощи.

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