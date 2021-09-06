Выборы-2021: Следственный комитет выяснит, кто мухлюет?

Кто «слил» в прессу аудиозаписи установок чиновницы, которые поставили ЦИК в неловкое положение? «Видимо, те, кому все происходящее вокруг выборов просто надоело, кто не хочет больше подставляться»

Нынешняя рабочая неделя может дать ответы на вопросы, возникшие после публикации «Новой газетой» аудиозаписей о подготовке к выборам в подмосковном Королеве. Их содержание таково, что ЦИК в минувшую пятницу попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет оперативно принять все необходимые меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании.

С аналогичной просьбой ЦИК обратился в Мособлизбирком. «Хочу однозначно сказать, что ни избирательная комиссия субъекта, ни территориальная избирательная комиссия не имеют отношения к проведению каких-либо тренингов», — открестился председатель областного избиркома Илья Березкин. ЦИК направил в Королев собственную группу оперативного реагирования.

Если информация подтвердится, «должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более, если это будет квалифицировано как групповой сговор», отметили в ЦИК. Автор материала «Новой газеты» рассказала, что по результатам ее предыдущих расследований тоже проводились проверки, но потом все «спустили на тормозах».

На опубликованной аудиозаписи неизвестная, которую источники газеты назвали местной чиновницей, призывала обеспечить до 45% голосов по партийным спискам за «конкретную партию», а также большинство голосов за действующих депутатов от «Единой России». При этом женщина ссылалась на «просьбу правительства».

— Не так важно, кто именно «слил» эти аудиозаписи в прессу, — говорит член ЦК КПРФ Сергей Нациевский. — Видимо, те, кому все происходящее вокруг выборов просто надоело, кто не хочет больше подставляться. Ведь может возникнуть ситуация, когда власть сменится и начнется разбирательство. Будут выяснять, кто фальсифицировал выборы. Мало кому хочется попадать в эти жернова.

— Попасть в жернова в случае реального правонарушения можно, видимо, и до смены власти. Сразу после 19 сентября. Ведь такие методы прямо противоречат УК РФ…

— Массовые фальсификации на избирательных участках с участием, предположительно, сотрудников администрации, не могут не подпадать под соответствующую статью УК. Это грозит тюрьмой.

— Тем не менее, если верить этим аудиозаписям, находятся желающие играть с огнем. Еще недавно была надежда вывести их на чистую воду, используя видеонаблюдение на участках…

— Власть, начиная с 2003 года, постоянно меняет избирательное законодательство. Каждые выборы подстраивают его под себя. То им выгодна полностью партийная система выборов, то они разворачивают ее в обратную сторону. После публикации в «Новой газете», становится понятно, почему ЦИК ограничил видеонаблюдение («СП» писала об этом — авт.). На видео можно отсмотреть момент, когда эта «тетенька» поменяет списки избирателей.

После 20 часов вечера, когда самая суматоха, закрывается участок, начинают подводить итоги, наблюдатели смотрят по сторонам. Как правило, лишь наши наблюдатели борются, остальные — играют в одну калитку. Поэтому Памфилова упирается, рассказывает, что нигде в мире такого видеонаблюдения нет, приводит другие, самые нелепые аргументы. А на самом деле его свернули для того, чтобы избежать надлежащего контроля со стороны общества.

— И тем «спалились»…

— Это ведь далеко не в первый раз. В 2011 году я работал на выборах. Мы тогда собрали примерно 30% протоколов, заверенных, с печатями УИКов. Эта выборка показывала, что КПРФ и «Единая Россия» идут вровень. У нас было 29%, у них 30%. А после подведения итогов у них оказалось 47%, а у нас 19% процентов. А у «Яблока» было 15%, а после подведения итогов стало 8% процентов. Как такое может быть?

В 2018 году были выборы губернатора в Приморье. На официальном уровне было признано, что выборы фальсифицированы, результат отменили, но ответственность никто не понес. А кандидат от КПРФ проиграл выборы. В том же Королеве были зафиксированы «карусели» и в этом были замешаны работники участковых комиссий. Вывод: это носит массовый характер.

— Издание направило запрос в ЦИК, а он в свою очередь обратился к силовикам. Правда, глава Мособлизбиркома уже заявил, что его структура не при делах…

— Думаю, Памфилова скажет в итоге, что эти записи не являются доказательством. Заранее убежден, что никаких последствий не будет. Предположу, что Памфилова поставлена на ЦИК не для того, чтобы проводить серьезные расследования. Она уже много раз пыталась выяснять обстоятельства фальсификаций — в том же Королеве. Все они были для галочки.

Власти всеми способами будут натягивать рейтинг единороссов. Посмотрите, в Москве на электронное голосование зарегистрировались больше миллиона человек. Кстати, в его продвижении активное участие принимает Алексей Венедиктов — главный редактор «Эхо Москвы». А ведь в 2019 году оппозиция именно из-за этой формы голосования не получила большинство в Мосгордуме. Тогда не хватило два-три мандата на электронных участках. Скоро у нас всю страну переведут на «электронку». Объяснят, что это дешевле.

Все это очень тревожно. По сути, выборы дискредитируются. Недаром большинство избирателей не ходят голосовать. Люди разочаровались, не верят, в то, что можно что-то изменить. Такими «совещаниями» власть своими руками уничтожает свою легитимность.

— Публикация в «Новой газете» — это лишь очередное подтверждение того, что выборы в России регулярно фальсифицируются, — продолжает координатор Левого фронта Сергей Удальцов. — Для нас это и так очевидно.

К сожалению, действующая власть не готова к честным выборам, боится их, боится конкуренции. Поэтому из года в год занимается только усовершенствованием методов фальсификации и обмана. Особенно сейчас, с использованием электронного голосования, прикрываясь коронавирусом, вводя многодневное голосование и т. п. Это стыд и позор. По-хорошему, давно назрел вопрос роспуска действующего состава ЦИК.

— Если бы это было так легко…

— Без смены курса развития страны, смены федеральной власти это, конечно невозможно. Поэтому пока наша главная задача — делать то, что в наших силах: насыщать избирательные участки массой наблюдателей, повышать явку наших сторонников на выборы (без этого нет шансов побеждать) и быть готовыми защищать наши голоса на легальных акциях протеста. Это могут быть те же встречи с депутатами Госдумы. Призываю КПРФ и другие оппозиционные партии это делать.

Потому что часто бывают ситуации, когда мы ловим кого-то за руку, но потом довести это до отмены итогов голосования, до перевыборов, практически никогда не получается, потому что наша судебная система также зависима от исполнительной власти.

Мы должны заявить власти, что если такие ситуации, как в Королеве, будут 19 сентября — это спровоцирует протесты. Оппозиция может объединиться, выйти и сказать решительное «нет», как это было в 2011 году.

А так, конечно, назрела коренная реформа избирательной системы, смены действующих лиц и тогда будут возможны свободные честные конкурентные выборы, которые всем нужны и будут полезны для России.