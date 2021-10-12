СМИ сообщили о задержании ректора «Шанинки» Сергея Зуева
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев был задержан. Его отвезли в МВД, где с ним ведутся следственные действия, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Зуев был задержан и доставлен в МВД, где с ним проводятся следственные действия, по окончании которых будет решен вопрос с его мерой пресечения», — сообщил собеседник агентства.
Как рассказал источник, претензии к ректору возникли в ходе расследования дела о мошенничестве, которое открыли против экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марии Раковой.
О деле против Марины Раковой стало известно 29 сентября. Как считают следователи, она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который нанял в качестве субподрядчика «Шанинку». По двум контрактам работы так и не были выполнены, общий ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.
Фигурантами дела Раковой стали пять человек, все они были отправлены под арест. Помимо самой бывшей замминистра, это ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
всё равно конец будет, даже тем, кто осел за бугром.
Вопрос в том. Насколько глубоко разрешено копать следователям по этому делу? Если выйдут выше мамзель на руководство минфина,то однозначно нажмут на тормоза. Одного Улюкаева достаточно. Вишь размечтались. Вдруг вскроют судьбу проекта на 2,4 млрд. и найдут жуликов повыше,то это уже скандал на всю страну.
Да и врут точно так же...
опухоль.
Конечно, 50 млн. рэ в эрэфии – это приличная сумма. На периферии на неё можно купить десяток трёхкомнатных квартир, но только не в Москве. Для сравнения, если огребать по 50 млн. в месяц, то за год набежит «всего-навсего» 600 млн., что сущий пустяк по сравнению с «заработками» всяких там разных лидеров реворматорства, забыл их фамилии, заниматься которыми правоохранители почему-то не спешат. Или, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Если поставлена цель пресечь бессмысленное обезденеживание бюджетов и фондов, то начинать нужно, прежде всего, с нейтрализации самых крупных «пробоин», потом перейти к средним и, наконец, можно приступить к устранению мелких. Но никакого даже подобия такой борьбы не видно. На деле же попадается не тот, кто больше остальных увёл за горизонт горы презренного металла и заныкал их по своим щелям, а тот, кто не отблагодарил благодетелей за предоставленную возможность «пожить по-человечески». Вот их-то и подвергают публичной порке, не затрагивая, упаси Боже, систему в целом.