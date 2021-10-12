СМИ сообщили о задержании ректора «Шанинки» Сергея Зуева

12:52 12.10.2021

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев был задержан. Его отвезли в МВД, где с ним ведутся следственные действия, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Зуев был задержан и доставлен в МВД, где с ним проводятся следственные действия, по окончании которых будет решен вопрос с его мерой пресечения», — сообщил собеседник агентства.

Как рассказал источник, претензии к ректору возникли в ходе расследования дела о мошенничестве, которое открыли против экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марии Раковой.

О деле против Марины Раковой стало известно 29 сентября. Как считают следователи, она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который нанял в качестве субподрядчика «Шанинку». По двум контрактам работы так и не были выполнены, общий ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

Фигурантами дела Раковой стали пять человек, все они были отправлены под арест. Помимо самой бывшей замминистра, это ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.