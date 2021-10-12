Путин призвал наращивать темпы вакцинации без административного давления

17:15 12.10.2021

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации. При этом он отметил, что делать это следует без административного давления.

«Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также Путин призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

«Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни», - заявил он.