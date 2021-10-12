Путин призвал наращивать темпы вакцинации без административного давления

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации. При этом он отметил, что делать это следует без административного давления.

«Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также Путин призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

«Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни», - заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.10.2021, 23:33
    Гость: эх

    вот вы все пытаетесь объяснить все с логической точки зрения, а чиновники на логику и правдоподобность уже давно не обращают внимания.

  4. 12.10.2021, 23:31
    Гость: ну

    ну как вы сами не догадываетесь то, за этот год вирус изучил все протоколы борьбы с ним и придумал способы как их обойти.
    ну и не забывайте еше, что борьба чиновников с любой проблемой намного страшнее самой проблемы.

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