В Россию ввезут больше тысячи тонн радиоактивных отходов из Франции

19:53 13.10.2021

Россия после 10-летнего перерыва возвращается к практике ввоза крупных партий радиоактивных отходов из Европы. Французская государственная компания Orano заключила контракт с Росатомом на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана с национальных АЭС и уже вывезла первую партию в начале 2021 года, сообщает Finanz.ru.

Из морского порта Гавр на востоке Франции груз должен морем отправиться в Санкт-Петербург, а оттуда - в Северск (бывший Томск-7), один из 45 «закрытых» городов России, где находится единственный в мире завод по переработке урановых отходов.

По словам источников GreenPeace, следующая поставка запланирована на октябрь-декабрь 2021 года.

Росатом использует отработанный уран для его повторного обогащения и производства топлива, которое впоследствии работает на российских АЭС, объясняет Orano. При этом технологический процесс включает производство плутония, входящего в начинку атомных бомб, отмечает GreenPeace.

В самом Росатоме заявили, что использование регенерированного урана на АЭС безопасно для людей. «Рециклирование ядерных материалов - пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса. Возвращение в топливный цикл регенерата дает возможность сохранить стратегический запас природного урана для будущих поколений и снизить экологическую нагрузку атомной промышленности в целом», - приводит комментарий Росатома ТАСС.