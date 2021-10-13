В Россию ввезут больше тысячи тонн радиоактивных отходов из Франции
Россия после 10-летнего перерыва возвращается к практике ввоза крупных партий радиоактивных отходов из Европы. Французская государственная компания Orano заключила контракт с Росатомом на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана с национальных АЭС и уже вывезла первую партию в начале 2021 года, сообщает Finanz.ru.
Из морского порта Гавр на востоке Франции груз должен морем отправиться в Санкт-Петербург, а оттуда - в Северск (бывший Томск-7), один из 45 «закрытых» городов России, где находится единственный в мире завод по переработке урановых отходов.
По словам источников GreenPeace, следующая поставка запланирована на октябрь-декабрь 2021 года.
Росатом использует отработанный уран для его повторного обогащения и производства топлива, которое впоследствии работает на российских АЭС, объясняет Orano. При этом технологический процесс включает производство плутония, входящего в начинку атомных бомб, отмечает GreenPeace.
В самом Росатоме заявили, что использование регенерированного урана на АЭС безопасно для людей. «Рециклирование ядерных материалов - пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса. Возвращение в топливный цикл регенерата дает возможность сохранить стратегический запас природного урана для будущих поколений и снизить экологическую нагрузку атомной промышленности в целом», - приводит комментарий Росатома ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Насколько помню, рыночная цена российского оружейного урана составляла 7 трлн. баксов. Сколько на самом деле было заплачено и кому достались деньги на этой предательской сделке можно только догадываться. Примечательно другое, вечно пьяный Бориска и не думал ратифицировать этот договор, без чего он был филькиной грамотой. Это за него сделал совсем другой лидер из числа бдительных чекистов, разумеется, по согласованию с такими же бдительными...
Была-б зелень туалетной никто-бы не принимал бы ваших продажников.
За продукты платите деньги вы, а за отходы они.
Это не фигня. Это-работа, люди деньги зарабатуют.
Мы вам посылаем продажников вместе с туалетной зеленью, а вы нам сырьё под ядерное топливо.