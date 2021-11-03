Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Режим нерабочих дней в Москве не будет продлеваться после 7 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Нерабочие дни в Москве действуют с 28 октября по 7 ноября.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — заявил Собянин прессе в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

Глава города добавил, что к обычной жизни Москва вернется с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. В их числе: домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в столичные музеи и театры с 8 ноября будет производиться по QR-кодам. Собянин в очередной раз призвал жителей вакцинироваться, возможности для этого в столице созданы.

Новгородская область первой из российских регионов объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября. Власти Челябинской и Курской областей продлили нерабочие дни до 12 ноября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.11.2021, 17:19
    Гость: Мдя...

    И нахрена это всё было?
    Цепочки заражений такой короткий период не разорвет. Получается бессмысленные меры.

  3. 03.11.2021, 17:07
    Гость: Да

    То есть продлевать режим не будут работающим, а пенсионерам, наоборот, опять проезд заблокируют?

Все комментарии (10)
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© KM.RU, Артем Чернов
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