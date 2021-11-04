Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

19:42 4.11.2021

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое прошло по видеосвязи, подписали интеграционный декрет по союзным программам двух стран. Документ утверждает план реализации Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств,— приводит слова Путина «Коммерсант».— Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу».

Российский президент добавил, что для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником — «это по-настоящему братская республика, братский народ, и мы стремимся делать все, чтобы так было всегда», заявил он. «Экономики наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Белоруссии»,— отметил господин Путин.

В декрете 28 отраслевых программ. Они касаются единых принципов налогообложения, общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованного регулирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.