Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое прошло по видеосвязи, подписали интеграционный декрет по союзным программам двух стран. Документ утверждает план реализации Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств,— приводит слова Путина «Коммерсант».— Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу».
Российский президент добавил, что для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником — «это по-настоящему братская республика, братский народ, и мы стремимся делать все, чтобы так было всегда», заявил он. «Экономики наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Белоруссии»,— отметил господин Путин.
В декрете 28 отраслевых программ. Они касаются единых принципов налогообложения, общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованного регулирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот меморандум уже миллионный по счету. Ничего за этим нет и не будет. Он постоянно в какие - то праздники что - то с Лукашенко подписывает. Меморандумы, дорожные карты, намерения, одобрения...Все это фикция, рекламная акция. наоборот, его задача разделить, распылить, славянские, русские народы, что при нем успешно и делается. Что внутри России, что снаружи. Разрыв с Украиной в том числе.
Петя, укропитек провокатор не понимает, что если бы Лукашенко взялся за проблемы Донбасса - он не болтался бы на этом форуме, а восстанавливал, вместе с российскими ворятами, в поте лица, под бурятским конвоем, порушенное в Донбассе его сородичами... Но Беларусь держит Западный фланг, и держит отлично.
Тенденции к уничтожению отечественной промышленности нужно прерывать. Брать пример с белорусов, где советская промышленность во многом сохранена.
На Донбассе Россия пока не воюет, а в Сирии и сама неплохо справляется. Так что ваши претензии безосновательны. Единственная реальная претензия - это формальное непризнание Крыма. Однако, неформальное уже состоялись. Хотя бы даже подписанием этих документов, подразумевающих Крым в составе одного из подписантов.
Нам не нужен ты.