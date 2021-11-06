В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве
Трое из задержанных по делу о конфликте в Новой Москве имеют российское гражданство, еще один — уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника Управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД Алексей Ломанчук.
"Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 года рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья", — пояснил он.
Как позднее уточнили в МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое из них потом получили гражданство России, пишет РИА Новости.
Как ранее упоминалось в Телеграм-каналах, злоумышленники, вероятно, могут быть выходцами из Азербайджана.
Накануне полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.
Зачинщиков конфликта задержали. Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.
Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
отсюда мораль, кого громить будем? если с нас самих дань собирают хазары уже 20 лет как.
Выводы надо делать. Граждане или нет, но можно просто этнически однородных молодых людей без указания национальности, передвигающихся группой проверять на подозрение готовящейся к преступлению ОПГ.
А камер наблюдения сейчас везде много.
Наряд полиции должен проверить документы и выпустить потом в разное время. Чтобы по одному шли.
Короче, больше двух не собираться:)
Это вы на них сейчас насмотрелись а я сними служил в 1986...1988г.
Я уж насмотрелся так насмотрелся.. что в учебке что в части.
Все хороши были... и азеры и чечены.. хоть учебка была ещё образцовой и там за этим следили, но их "приколы" и там выпирали дальше некуда.
У нас рядом с частью был "жилдорбат" (кто в СССР служил тот знает) там 100% были одни азеры, их в задании с решетками на ночь просто запирали.
И не для того что бы они не сбежали, а что бы ночью не устраивали грабежи на улицах городка.
Был в нашей роте азер, что называется "с гор спустился"- на уровне неандертальца. Реально приехал из горного кишлака в город и на улице в машину запихали и в военкомат привезли.
Там оказывается военкоматовские по горным кишлакам не ездили. Советской власти и в те годы там не было. Можно было нарваться и виноватых не искали бы. Они ездили по городу и намётанным глазом высматривали подходящих по возрасту и явно не служивших "горцев, хватали их и везли в военкомат и первым делом возраст спрашивали. Родственникам сообщать запрещалось. Иначе или тут же выкупать или отбивать толпой собирались.
"могут быть выходцами из Азербайджана"
Вот с чего муфтий так пыхтел вчера, мол русские терпите, нельзя поднимать национальный вопрос...азербайджанская диаспора в РФ самая мощная и видимо муфтий у них на пайке. В РФ живут более 2-х миллионов азеров, это 10% их страны живёт у нас! При том, что русских они у себя попросту выжили, перешли на латиницу.
Азеры что-то особенно нагло в последнее время себя ведут в России. Кидаются не ментов, женщин задирают в метро и на улицах, и вот перешли на просто прохожих.
Это эпическая победа над армянами их так возбуждает? что они думают что в России им всё можно?
Лет 10 назад их сильно поприжали, "черкизон" снесли даже "их страну в стране".
А сейчас они опять стали наглеть, да ещё как.С ними нужно начинать с того, как они получили гражданство и чем все годы занимались.
Кадыров со своими краповыми беретами, бегающими кроссы на машинах, просто ужасен..