В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве

Трое из задержанных по делу о конфликте в Новой Москве имеют российское гражданство, еще один — уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника Управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД Алексей Ломанчук.

"Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 года рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья", — пояснил он.

Как позднее уточнили в МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое из них потом получили гражданство России, пишет РИА Новости.

Как ранее упоминалось в Телеграм-каналах, злоумышленники, вероятно, могут быть выходцами из Азербайджана.

Накануне полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Зачинщиков конфликта задержали. Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.

Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2021, 04:02
    Гость: ABCD

    отсюда мораль, кого громить будем? если с нас самих дань собирают хазары уже 20 лет как.

  2. 07.11.2021, 02:54
    Гость: Да

    Выводы надо делать. Граждане или нет, но можно просто этнически однородных молодых людей без указания национальности, передвигающихся группой проверять на подозрение готовящейся к преступлению ОПГ.

    А камер наблюдения сейчас везде много.

    Наряд полиции должен проверить документы и выпустить потом в разное время. Чтобы по одному шли.

    Короче, больше двух не собираться:)

  3. 07.11.2021, 02:32
    Гость: ABCD

    Это вы на них сейчас насмотрелись а я сними служил в 1986...1988г.
    Я уж насмотрелся так насмотрелся.. что в учебке что в части.
    Все хороши были... и азеры и чечены.. хоть учебка была ещё образцовой и там за этим следили, но их "приколы" и там выпирали дальше некуда.
    У нас рядом с частью был "жилдорбат" (кто в СССР служил тот знает) там 100% были одни азеры, их в задании с решетками на ночь просто запирали.
    И не для того что бы они не сбежали, а что бы ночью не устраивали грабежи на улицах городка.
    Был в нашей роте азер, что называется "с гор спустился"- на уровне неандертальца. Реально приехал из горного кишлака в город и на улице в машину запихали и в военкомат привезли.
    Там оказывается военкоматовские по горным кишлакам не ездили. Советской власти и в те годы там не было. Можно было нарваться и виноватых не искали бы. Они ездили по городу и намётанным глазом высматривали подходящих по возрасту и явно не служивших "горцев, хватали их и везли в военкомат и первым делом возраст спрашивали. Родственникам сообщать запрещалось. Иначе или тут же выкупать или отбивать толпой собирались.

  4. 07.11.2021, 01:57
    Гость: ABCD

    "могут быть выходцами из Азербайджана"
    Вот с чего муфтий так пыхтел вчера, мол русские терпите, нельзя поднимать национальный вопрос...азербайджанская диаспора в РФ самая мощная и видимо муфтий у них на пайке. В РФ живут более 2-х миллионов азеров, это 10% их страны живёт у нас! При том, что русских они у себя попросту выжили, перешли на латиницу.
    Азеры что-то особенно нагло в последнее время себя ведут в России. Кидаются не ментов, женщин задирают в метро и на улицах, и вот перешли на просто прохожих.
    Это эпическая победа над армянами их так возбуждает? что они думают что в России им всё можно?
    Лет 10 назад их сильно поприжали, "черкизон" снесли даже "их страну в стране".
    А сейчас они опять стали наглеть, да ещё как.С ними нужно начинать с того, как они получили гражданство и чем все годы занимались.

  5. 07.11.2021, 00:49
    Гость: для Гость: Так жить нельзя

    Кадыров со своими краповыми беретами, бегающими кроссы на машинах, просто ужасен..

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