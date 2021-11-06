В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве

16:39 6.11.2021

Трое из задержанных по делу о конфликте в Новой Москве имеют российское гражданство, еще один — уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника Управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД Алексей Ломанчук.

"Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 года рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья", — пояснил он.

Как позднее уточнили в МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое из них потом получили гражданство России, пишет РИА Новости.

Как ранее упоминалось в Телеграм-каналах, злоумышленники, вероятно, могут быть выходцами из Азербайджана.

Накануне полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Зачинщиков конфликта задержали. Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.

Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.