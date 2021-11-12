Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесены в ГД

19:28 12.11.2021

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о прививке или перенесенном ковиде в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, предъявив QR-код о прохождении вакцинации, документ о перенесенном ковиде или справку о медицинском отводе от прививки. Ничего не нужно будет предъявлять для посещения аптек и магазинов, которые продают продукты и товары первой необходимости.

Для посещения общественных мест потребуется один из документов: QR-код о прививке; документ о перенесенном заболевании; медотвод от вакцинации; отрицательный ПЦР-тест (до 1 февраля, после 1 февраля тест смогут предъявлять только граждане с медотводом).

Во втором проекте закона правительство предложило использовать QR-коды в поездах и самолетах, осуществляющих междугородние и международные перевозки.

До даты, которую установит кабмин, в поезда и лайнеры будут пускать при отрицательном результате ПЦР-теста. Также отрицательный ПЦР-тест должны будут предъявить граждане других стран при использовании поездов и самолетов.