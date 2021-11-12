Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесены в ГД
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о прививке или перенесенном ковиде в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Первый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, предъявив QR-код о прохождении вакцинации, документ о перенесенном ковиде или справку о медицинском отводе от прививки. Ничего не нужно будет предъявлять для посещения аптек и магазинов, которые продают продукты и товары первой необходимости.
Для посещения общественных мест потребуется один из документов: QR-код о прививке; документ о перенесенном заболевании; медотвод от вакцинации; отрицательный ПЦР-тест (до 1 февраля, после 1 февраля тест смогут предъявлять только граждане с медотводом).
Во втором проекте закона правительство предложило использовать QR-коды в поездах и самолетах, осуществляющих междугородние и международные перевозки.
До даты, которую установит кабмин, в поезда и лайнеры будут пускать при отрицательном результате ПЦР-теста. Также отрицательный ПЦР-тест должны будут предъявить граждане других стран при использовании поездов и самолетов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
QR Code - уже не нужны. Закон - мертворожденный Уже создан лекарствееный препарат эффективно на 100% излечивающий от ковид 19 .Смотрите 60 минут.
Голикова не успела отбить бабки за создание вакцины Спутник V., Поэтому сучит ножками жалобно просит у президента всеобщую уколовакцинацию.
коммент эталонного раба, в лучшем случае халдея. Не забудь "ку" сказать.
Тут вот хайфовские боты - вакцинобесы часто слезливые истории писали как они перехоронили миллион своих родственников, друзей, знакомых, которые корчась в мучениях умерли от ковида. Так вот сегодня умер нестарый мужик, русский, спокойный, работящий, глядя в ТВ на ...... Голиковой, которая рассказывала о введении кукарекукодов, он стукнул кулаком по ее телеморде, сплюнул, сел на кресло и умер. И еще сколько таких мужиков матюкнувшись отключат свое сердце, которое отказывается жить в этом ......
Вот обеспечили бы доступ к проверенным импортным вакцинам, я бы такой сразу привился бы, хотя бы ещё и потому что получил бы возможность съездить в Европу . Соскучился уже по ней. А по стране уж точно из за кода не планирую путешествовать так сервис так себе да и значительно дороже чем традиционный турецко-европейский отдых. Буду ждать Пфайзер
увы, все к Этому и идет..