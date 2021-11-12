Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесены в ГД

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о прививке или перенесенном ковиде в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, предъявив QR-код о прохождении вакцинации, документ о перенесенном ковиде или справку о медицинском отводе от прививки. Ничего не нужно будет предъявлять для посещения аптек и магазинов, которые продают продукты и товары первой необходимости.

Для посещения общественных мест потребуется один из документов: QR-код о прививке; документ о перенесенном заболевании; медотвод от вакцинации; отрицательный ПЦР-тест (до 1 февраля, после 1 февраля тест смогут предъявлять только граждане с медотводом).

Во втором проекте закона правительство предложило использовать QR-коды в поездах и самолетах, осуществляющих междугородние и международные перевозки.

До даты, которую установит кабмин, в поезда и лайнеры будут пускать при отрицательном результате ПЦР-теста. Также отрицательный ПЦР-тест должны будут предъявить граждане других стран при использовании поездов и самолетов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 00:26
    Гость: Упс

    QR Code - уже не нужны. Закон - мертворожденный Уже создан лекарствееный препарат эффективно на 100% излечивающий от ковид 19 .Смотрите 60 минут.
    Голикова не успела отбить бабки за создание вакцины Спутник V., Поэтому сучит ножками жалобно просит у президента всеобщую уколовакцинацию.

  3. 12.11.2021, 23:13
    Гость: Гость

    Тут вот хайфовские боты - вакцинобесы часто слезливые истории писали как они перехоронили миллион своих родственников, друзей, знакомых, которые корчась в мучениях умерли от ковида. Так вот сегодня умер нестарый мужик, русский, спокойный, работящий, глядя в ТВ на ...... Голиковой, которая рассказывала о введении кукарекукодов, он стукнул кулаком по ее телеморде, сплюнул, сел на кресло и умер. И еще сколько таких мужиков матюкнувшись отключат свое сердце, которое отказывается жить в этом ......

  4. 12.11.2021, 22:38
    Гость: К

    Вот обеспечили бы доступ к проверенным импортным вакцинам, я бы такой сразу привился бы, хотя бы ещё и потому что получил бы возможность съездить в Европу . Соскучился уже по ней. А по стране уж точно из за кода не планирую путешествовать так сервис так себе да и значительно дороже чем традиционный турецко-европейский отдых. Буду ждать Пфайзер

Все комментарии (22)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
Кадыров палку перегнул, и Путин скажет ему это прямо
Ивашов Леонид
«Я обратился к сфере происшествий лишь для того, чтобы показать несовершенство и деградацию отечественной системы управления страной»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Избранное
Фаршированный судак и утка в яблоках – чем потчуют курсантов петербургского военного вуза в День повара
Сохранится Россия или исчезнет, можно просчитать на калькуляторе
Лидер «Теплой Трассы» назвал советскую эстраду самой чистой музыкой в мире
Скромный помощник для молодости и красоты
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
«Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда»
Кинопремьера Глеба Панфилова «Иван Денисович»: Солженицын писал совсем о другом
Jimi Tenor Band, 13 сентября, «16 Тонн»
Конфеты и шоколадки из сои делать будут - это уже не фантазии