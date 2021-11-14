Квинтэссенция пользы на завтрак – куриные яйца

17:14 14.11.2021

Никто точно не скажет, когда именно люди стали употреблять птичьи яйца в пищу, но то, что они отлично прижились в повседневном рационе, – неоспоримый факт.

Чаще всего в этом продукте кулинаров привлекает быстрота приготовления. Именно эта особенность объясняет, что куриные яйца www.metro.zakaz.ua/ru/categories/eggs-metro/ – популярный завтрак во всем мире. Причем готовить их можно разными способами:

яичницу с овощами, грибами, колбасой;

отваренные яйца с различными соусами по вкусу – майонезом, горчицей или дополняют салатом;

омлет на сковороде или в духовке, с начинкой по вкусу;

незыблемая классика – яйца пашот, орсини и бенедикт.

Диетологи утверждают, что яичные блюда содержат необходимую суточную норму белка, витамины А, Е, D, К и группы В, минеральные вещества и аминокислоты. Благодаря уникальному химическому составу они отлично насыщают и хорошо усваиваются, обеспечивая энергетический заряд для продуктивного утра. В продаже торговых сетей, в том числе и в Метро, свежие яйца есть всегда. Их цена доступна, хотя и подвержена незначительным сезонным колебаниям.

Любая хозяйка подтвердит, что без яиц в холодильнике выбор блюд для приготовления заметно сокращается. В Украине кулинары добавляют их в тесто для домашней выпечки, а также вареников, лапши, блинчиков и пельменей, в овощные, творожные запеканки, в десерты, котлеты из фарша и прочие. Иногда для отдельного блюда нужны только белки, а не целые яйца. Следуя запросам потребителей, отдельные производители выпускают отделенные белки и желтки в упаковке тетра-пак, купить можно также готовую смесь для омлета.

Стоимость новинок позволяет сделать выбор в их пользу, если яйца в естественном виде вам не нужны. Постоянные акции Метро позволят дают возможность получить дополнительную выгоду при покупке и обеспечить полноценный рацион домочадцам.

Купить куриные яйца с доставкой в Киеве

Для постоянных покупателей магазина Метро вопрос о том, где купить свежие яйца по демократичной стоимости даже не стоит, поскольку они доверяют системе контроля качества сети гипермаркета на всех этапах поставок и реализации. Долгосрочное сотрудничество супермаркета с производителями и надежными поставщиками позволяет гарантировать высокое качество любой продукции, к примеру сыр www.metro.zakaz.ua/ru/categories/cheese-metro/. Доступная навигация поможет подобрать нужные вам товарные позиции среди широкого ассортимента.

В магазине реализуются фасованные яйца от 10 шт до 300 шт в лотке. При покупке такого хрупкого товара часто возникает проблема с доставкой их до места назначения. Клиенты сети гипермаркетов Metro могут переложить эту заботу на нас. Заказав куриные яйца в каталоге интернет-магазина, просто выбирайте опцию доставки в любую точку Киева и ожидайте продукты в оговоренный срок. Опытные курьеры надежно упакуют покупки и доставят с соблюдением мер безопасности к вам на дом.