Visa отменила комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона

11:05 15.11.2021

Платежная система Visa, вслед за Mastercard, планирует обнулить комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с весны 2022 года, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, в начале ноября Visa разослала банкам письмо, в котором сообщила, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. На текущий момент банки платят 3 рубля (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

При этом, пишет газета, ссылаясь на представителей Visa, компания не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению экспертов издания, данное решение вызвано м ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП) от ЦБ РФ. В результате банки могут изменить тарифную политику собственных сервисов переводов с карты на карту, в особенности, если эту "идею подхватят один-два банка - ведущих игрока на рынке денежных переводов".

"В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с СБП, но расходы банков на комиссии платежных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход", - подчеркивают эксперты.