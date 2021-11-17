Людей с признаками ОРВИ заставят сдавать тест на коронавирус

Кроме ОРВИ и гриппа другой заразы нет. Она была, но уже больше полгода как мимикрировала под сезонную ОРВИ.

Есть опасность мер, принимаемых Поповой для умерщвления людей:

- чем больше ковид-концлагерей и больниц, в которых нет условий содержания инфекционных больных - тем больше сверхсмертность.

- чем больше колют "вакцины" - тем хуже здоровье и больше смертность. И это ещё без учёта отдалённых последствий.

- чем больше носим намордники - тем сильнее заражаемся, тяжелее болеем и больше умираем.

Более опасной инфекции, чем гр.Попова, не существует в природе.

Срочно изолировать!