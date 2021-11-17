Людей с признаками ОРВИ заставят сдавать тест на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все граждане России с признаками ОРВИ будут обязаны сдавать тест на коронавирус, сообщает «Интерфакс».
«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты "с клиникой ОРВИ" будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией», - заявила Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Какими тестами пользоваться собираются?Не этими? "Президент Танзании Джон Магуфули потребовал предоставить ему тесты на коронавирус, которые используют специалисты Национальной лаборатории здравоохранения. Такое решение было принято, поскольку испытательные комплекты COVID-19, привезенные из-за границы, показали наличие инфекции в папайе и анализах, взятых у козы."
Следующим шагов власти,в ее безудержной заботе о людях,наверное будет продажа людей на донорские органы куда-нибудь за бугор.А благовидный повод ,что это для нашего блага,подберут.Когда же Бог на них кару нашлет за все их мерзости и пакости,чтоб смыло их туда,куда подобная субстанция смывается!Достали!Жизни уже от них нет - паразитов!Ученых не слушают,настоящих врачей не слушают.Всем заправляют ж..лизы и циничные политиканы.
А еще сережки нацепила.
Я недавно читал работу крупного и известного французского врача, профессора Жерара Делепина под названием «Вакцины от ковида-19 ведут к новым инфекциям и [повышенной] смертности: доказательства потрясают». См. ..... Кстати, на Жерара Делепина подана жалоба медицинским властям Франции. Его могут вычеркнуть из реестра врачей». Но, по-моему, это настоящий врач, которым Франция могла бы гордиться. Даже вычеркнутый он останется Врачом от Бога.
Кто оплатит это банкет,как всегда-клиент(народ)!
Кроме ОРВИ и гриппа другой заразы нет. Она была, но уже больше полгода как мимикрировала под сезонную ОРВИ.
Есть опасность мер, принимаемых Поповой для умерщвления людей:
- чем больше ковид-концлагерей и больниц, в которых нет условий содержания инфекционных больных - тем больше сверхсмертность.
- чем больше колют "вакцины" - тем хуже здоровье и больше смертность. И это ещё без учёта отдалённых последствий.
- чем больше носим намордники - тем сильнее заражаемся, тяжелее болеем и больше умираем.
Более опасной инфекции, чем гр.Попова, не существует в природе.
Срочно изолировать!