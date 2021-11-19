В России начнут собирать ДНК у всех новорожденных
В России ведутся работы по разработке генетической паспортизации новорожденных. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.
«Стартует еще один проект в рамках "Медицинская наука для человека“ — это генетическая паспортизация новорожденных. [Вице-премьер РФ] Татьяна Голикова активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся», — приводит слова Мурашко URA.RU.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мутантов выводить?
будут спрашивать?
не того главного ЗАКАЗЧИКА, ВСЕ знают КТО он.
вместе с христенко в ее доме.
чтобы в один прекрасный миг оставить
население России только для обслуживания
трубы и путинских евреев.