В России начнут собирать ДНК у всех новорожденных

В России ведутся работы по разработке генетической паспортизации новорожденных. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.

«Стартует еще один проект в рамках "Медицинская наука для человека“ — это генетическая паспортизация новорожденных. [Вице-премьер РФ] Татьяна Голикова активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся», — приводит слова Мурашко URA.RU.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 20.11.2021, 00:25
    Гость: Это для того

    чтобы в один прекрасный миг оставить
    население России только для обслуживания
    трубы и путинских евреев.

Все комментарии (40)
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