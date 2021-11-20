Глава СК обсудит со Светланой Светличной вопросы нравственного воспитания
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Актриса много лет помогает следователям в вопросах нравственного воспитания молодежи, сообщают "Вести".
На встрече Александр Бастрыкин планирует обсудить с актрисой вопросы будущей работы по духовно-нравственному и культурному развитию кадет, студентов академий, а также молодых следователей.
Светличная также сможет рассказать студентам о своем отце-офицере. Он прошел Великую Отечественную войну и заслужил ряд наград.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я вот чего не понимаю... Как вообще можно иметь какие-то связи со стадом бабуинов?
СК РФ занимается нравственным воспитанием молодежи ? Ха, ха. Это как ? По типу "Наша полиция нас бережет. Сначала арестует, а потом стережет" ?
пусть Бастрыкин лучше меня порасспрашивает на этот счет, я ему расскажу, что надо сделать, что бы изгнать из общества, особенно из молодежной среды, все эти грязные и гнусные либерастические проявления, тенденции и воззрения.
Тьфу на либерастов. Воруют, как дышат. Сажать их, сажать надолго!
Отдать козе капусту на воспитание?
нашего кино.