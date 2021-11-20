Глава СК обсудит со Светланой Светличной вопросы нравственного воспитания

13:46 20.11.2021

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Актриса много лет помогает следователям в вопросах нравственного воспитания молодежи, сообщают "Вести".

На встрече Александр Бастрыкин планирует обсудить с актрисой вопросы будущей работы по духовно-нравственному и культурному развитию кадет, студентов академий, а также молодых следователей.

Светличная также сможет рассказать студентам о своем отце-офицере. Он прошел Великую Отечественную войну и заслужил ряд наград.