Глава СК обсудит со Светланой Светличной вопросы нравственного воспитания

Светлана Светличная

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Актриса много лет помогает следователям в вопросах нравственного воспитания молодежи, сообщают "Вести".

На встрече Александр Бастрыкин планирует обсудить с актрисой вопросы будущей работы по духовно-нравственному и культурному развитию кадет, студентов академий, а также молодых следователей.

Светличная также сможет рассказать студентам о своем отце-офицере. Он прошел Великую Отечественную войну и заслужил ряд наград.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2021, 15:36
    Гость: Старый

    Я вот чего не понимаю... Как вообще можно иметь какие-то связи со стадом бабуинов?

  2. 20.11.2021, 15:34
    Гость: stalker

    СК РФ занимается нравственным воспитанием молодежи ? Ха, ха. Это как ? По типу "Наша полиция нас бережет. Сначала арестует, а потом стережет" ?

  3. 20.11.2021, 15:26
    Гость: личный опыт

    пусть Бастрыкин лучше меня порасспрашивает на этот счет, я ему расскажу, что надо сделать, что бы изгнать из общества, особенно из молодежной среды, все эти грязные и гнусные либерастические проявления, тенденции и воззрения.
    Тьфу на либерастов. Воруют, как дышат. Сажать их, сажать надолго!

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Татьяна Голикова провозгласила диктатуру: санитары свергают губернаторов
Не только Крым: Киев уже претендует на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодар?
Сборная России по футболу не смогла обыграть Хорватию в отборочном матче ЧМ
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
Избранное
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу
«Переименование 30 лет назад станций московского метро - индикатор, сигнализирующий о неизбежном грядущем уничтожении Советского Союза»
Ремонт деревянного пола от "А" до "Я": то, что должен знать каждый топтун
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Рейдер-миллиардер Александр Клячин похитил активы ООО «Белкофорте» на 2,5 млрд рублей!
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
«Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать. Заболевание было спровоцировано вакцинами, которые вкалывали американским военнослужащим»
Методы боевой спецпропаганды: сегодня они применяются против нас самих
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
Как устроить новогодний праздник для ребенка?
«Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?»