В России может быть создан реестр токсичного контента

09:45 22.11.2021

Концепцию платформы маркировки токсичного контента в интернете разработал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов, сообщают «Ведомости».

«Я написал концепцию того, как можно создать подобный "Википедии" каталог токсичного контента», — сказал он. По словам Ашманова, в данный реестр могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, радикальном феминизме, ЛГБТ-сообществах и зоофилии. Он пояснил, что существует «огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность».

В связи с этим токсичность контента разделится на степени: от нежелательного до запрещенного. СМИ, мессенджеры и соцсети смогут пользоваться реестром, подключившись к нему через технологические разъемы. Ашманов отметил, что подобный контент нужно «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ».

В ходе следующей встречи СПЧ с президентом РФ Ашманов намерен презентовать идею Владимиру Путину.