В России может быть создан реестр токсичного контента
Концепцию платформы маркировки токсичного контента в интернете разработал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов, сообщают «Ведомости».
«Я написал концепцию того, как можно создать подобный "Википедии" каталог токсичного контента», — сказал он. По словам Ашманова, в данный реестр могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, радикальном феминизме, ЛГБТ-сообществах и зоофилии. Он пояснил, что существует «огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность».
В связи с этим токсичность контента разделится на степени: от нежелательного до запрещенного. СМИ, мессенджеры и соцсети смогут пользоваться реестром, подключившись к нему через технологические разъемы. Ашманов отметил, что подобный контент нужно «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ».
В ходе следующей встречи СПЧ с президентом РФ Ашманов намерен презентовать идею Владимиру Путину.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такая идея может быть, но а как с коррупцией, которая по этой идее должна войти первой строчкой в "реестр токсичного контента"? И пошлет тебя этот президент с твоей идеей далеко-далеко. Всем известно, что кремль находится на самом верху пирамиды этой коррупции
"это только у нас в России может быть". Надо же, у тебя, оказывается, имперские амбиции!
Я написал концепцию
-
Врет.
в реальности это перевод с английского на русский законов которые Левые психопаты сейчас проталкивают на западе.
Свобода людей обмениваться информацией - смертельная Опасность для Кагала.
они теряют контроль над людьми, потому что главное оружие против Лжи - это Правда.
потому любой Лжец крайне заинтересован в подавлении Правды и лишении люде Свободы обмена информацией.
Левые нацелились на Интернет.
никто в здравом уме более не смотрит тв и не читает газет - мусор, ложь и пропаганда.
Интересно, а пр-во и ГД себя туда добавлять не планирует? Они же по сути родоначальники и источник всего "токсичного" в стране!
Тогда уже внесите туда и о пользе алкоголя и о пользе контрацепции и т. д. Очевидно, инициатор не в курс, что в мире много разных прививок и некоторые из них ,действительно , представляют опасность.Есть вопросы,на которые ни у кого до сих пор нет ответов, так, что не надо обострять эти вопросы запретами.