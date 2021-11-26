Названы самые популярные криптовалюты в России

10:00 26.11.2021

Биткоин возглавил рейтинг самых популярных криптоволют россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результат исследования компании Brand Analytics.

Чтобы оценить реальный интерес пользователей к тематике криптовалют, эксперты компании проанализировали более 2,4 миллиарда публичных сообщений, в которых содержатся свыше 46,7 миллиарда слов, опубликованных в соцмедиа с 1 по 31 октября 2021 года.

"Самой популярной криптовалютой в октябре стал Биткоин (BTC) — русскоязычные пользователи упомянули его в 4,4 миллиона сообщений. У "битка" год прошел в ралли — еще летом стоимость одного "битка" равнялась $30 тысячам, а в октябре цена обновила исторический максимум в $69 тысяч", - говорится в исследовании.

Вторую позицию получил привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT). "Подкрепляемая долларом" криптовалюта получила 855 тысяч упоминаний за месяц", - отмечают авторы.

На третьей строчке оказался Litecoin (LTC), который упоминался 424 тысячи раз.

Также в список самых популярных криптовалют у пользователей вошли Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC), Travala (AVA) — каждую из валют упомянули более 100 тысяч раз за месяц.

"В мире существуют тысячи различных криптовалют, тогда как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из них. Однако у России большой потенциал — недавно РФ вошла в топ-3 стран по майнингу биткоинов, благодаря чему проникновение криптовалют будет усиливаться, а интерес к теме продолжит расти", - резюмируют эксперты.