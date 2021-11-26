Названы самые популярные криптовалюты в России

Биткоин возглавил рейтинг самых популярных криптоволют россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результат исследования компании Brand Analytics.

Чтобы оценить реальный интерес пользователей к тематике криптовалют, эксперты компании проанализировали более 2,4 миллиарда публичных сообщений, в которых содержатся свыше 46,7 миллиарда слов, опубликованных в соцмедиа с 1 по 31 октября 2021 года.

"Самой популярной криптовалютой в октябре стал Биткоин (BTC) — русскоязычные пользователи упомянули его в 4,4 миллиона сообщений. У "битка" год прошел в ралли — еще летом стоимость одного "битка" равнялась $30 тысячам, а в октябре цена обновила исторический максимум в $69 тысяч", - говорится в исследовании.
Вторую позицию получил привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT). "Подкрепляемая долларом" криптовалюта получила 855 тысяч упоминаний за месяц", - отмечают авторы.

На третьей строчке оказался Litecoin (LTC), который упоминался 424 тысячи раз. 

Также в список самых популярных криптовалют у пользователей вошли Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC), Travala (AVA) — каждую из валют упомянули более 100 тысяч раз за месяц.

"В мире существуют тысячи различных криптовалют, тогда как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из них. Однако у России большой потенциал — недавно РФ вошла в топ-3 стран по майнингу биткоинов, благодаря чему проникновение криптовалют будет усиливаться, а интерес к теме продолжит расти", - резюмируют эксперты.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2021, 14:32
    Гость: g

    все это хорошо, ибо Убирает Власть пoсредников над вами и Левых психопатов которые Грабят вас без остановки уже более 100 лет.
    однако без конфиденциальности, Государство может легко распространить Слежку за вашими криптовалютами.
    поэтому в Реальности криптовалют Мало.
    в первую очередь это Monero - в этой системе зашифровано Все и это блокирует слежку за вами.
    есть другие валюты, которые предлагают шифрование операций, но опционально И в реестре видны суммы операции.
    полную защиту дает пока только Monero.
    однако ВСЕ они, выводят вас из под Контроля воров и из системы Талонов Центрального Банка - Главной причины вашего ограбления и Власти над вами со стороны Кагала.

Выбор читателей
Россия в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса
© KM.RU, Алексей Белкин
Олигарх дал совет пенсионерам: купить и сдавать лишнюю квартиру. Теперь заживем!
Владислав Сурков
«"Глобальный" рецепт борьбы с социальной энтропией от Владислава Суркова — имперское мышление и расширение "во вне". В его теории есть фатальный пробел — вера в то, что "сверхстраны" могут о чём-то договориться»
Подавление воли русских Госдума хочет запретить упоминание национальности бандит
Подавление воли русских: запретит ли Госдума упоминание национальности преступников?
Избранное
Мифы о глутамате натрия
IV Великопостный хоровой фестиваль (открытие), 5 апреля, Большой зал Московской консерватории
«Власть пытается затыкать дыры тем, чем придется»: почему уборщица победила на выборах
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом? Часть 2
Как научиться экономить?
Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни
От хлебных сухарей до шведского стола: эволюция армейского питания
Скромный помощник для молодости и красоты
«Газпром» выставил счёт за Вечный огонь. Цена вопроса – часовая зарплата топ-менеджера
Слово и дело власти, или Как вырастить Иванов, родства не помнящих