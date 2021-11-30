«Первый канал» отказался продлевать контракт на «Поле чудес» с ВИД
«Первый канал» отказать продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией ВИД.
Причиной данного решения называется «нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», сообщает РБК.
При этом «Первый канал» договорился с американской CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune.
С января 2022 года шоу будет выходит под названием «Наше поле чудес», ведущим, как и прежде, останется Леонид Якубович.
При этом сам Якубович в разговоре с РБК сообщил, что не знает, «какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией ВИД», но отметил, что формат шоу не изменится.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в какой стране было поле чудес? Никто не припомнит?
И ведь радуются, едут. Гостиницы..., ..хочу передать привет...
И невдомек им...
И не говори, братуха! Даже твоё погоняло "Пилот" и то из оттуда! У нас- то всё больше лётчики с вертолётчиками.
А наши есть. Что? Где? Когда?, КВН, Жди меня. И никакой порнухи.
Это правда, что теперь призы в долларах будут?
Ещё кто то смотрит эту чушь?
а что ктото смотрит что ли еще ???