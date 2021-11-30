«Первый канал» отказался продлевать контракт на «Поле чудес» с ВИД

«Первый канал» отказать продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией ВИД.

Причиной данного решения называется «нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», сообщает РБК.

При этом «Первый канал» договорился с американской CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune.

С января 2022 года шоу будет выходит под названием «Наше поле чудес», ведущим, как и прежде, останется Леонид Якубович.

При этом сам Якубович в разговоре с РБК сообщил, что не знает, «какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией ВИД», но отметил, что формат шоу не изменится.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2021, 23:11
    Гость: Мак

    А в какой стране было поле чудес? Никто не припомнит?
    И ведь радуются, едут. Гостиницы..., ..хочу передать привет...
    И невдомек им...

  2. 30.11.2021, 22:08
    Гость: НАрмальный пацан

    И не говори, братуха! Даже твоё погоняло "Пилот" и то из оттуда! У нас- то всё больше лётчики с вертолётчиками.
    А наши есть. Что? Где? Когда?, КВН, Жди меня. И никакой порнухи.

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