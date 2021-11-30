«Первый канал» отказался продлевать контракт на «Поле чудес» с ВИД

16:36 30.11.2021

«Первый канал» отказать продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией ВИД.

Причиной данного решения называется «нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», сообщает РБК.

При этом «Первый канал» договорился с американской CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune.

С января 2022 года шоу будет выходит под названием «Наше поле чудес», ведущим, как и прежде, останется Леонид Якубович.

При этом сам Якубович в разговоре с РБК сообщил, что не знает, «какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией ВИД», но отметил, что формат шоу не изменится.