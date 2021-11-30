Путин: Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS

17:40 30.11.2021

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США.

По его словам, в мире возрастает соперничество в военной сфере между странами.

«Оно, на мой взгляд, приобретает подчас неудобоваримый характер. Например, создание альянса в тихоокеанской зоне в составе США, Великобритании, Австралии. Когда создаются союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию», - цитирует «Интерфакс» слова президента.

Также Путин напомнил, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, учитывающую интересы всех участников международного общения.

Напомним, США, Великобритании и Австралия объявили о создании трёхстороннего партнёрства в сфере обороны AUKUS 15 сентября. Первой задачей альянса обозначена помощь Канберре в создании собственного атомного подводного флота.