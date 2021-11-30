Путин: Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США.

По его словам, в мире возрастает соперничество в военной сфере между странами.

«Оно, на мой взгляд, приобретает подчас неудобоваримый характер. Например, создание альянса в тихоокеанской зоне в составе США, Великобритании, Австралии. Когда создаются союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию», - цитирует «Интерфакс» слова президента.

Также Путин напомнил, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, учитывающую интересы всех участников международного общения.

Напомним, США, Великобритании и Австралия объявили о создании трёхстороннего партнёрства в сфере обороны AUKUS 15 сентября. Первой задачей альянса обозначена помощь Канберре в создании собственного атомного подводного флота.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 01:41
    Гость: Гостю

    Ельцин умел читать хотя бы. Ну например, что превышение срока пребывания на посту президента - этт преступление главного закона страны.

  2. 01.12.2021, 01:34
    Гость: А до армян...

    Союз "Независимых" Государств. Под этим следует понимать, что если в ножки пахану не покланялся, то начинается операция ихтамнет, на чужой территории, разумеется в целях самозащиты.

  3. 01.12.2021, 01:26
    Гость: Аnton

    С какого бодуна увидели союз с Китаем ,только как источник ресурсов Россия нужна и не более

  5. 30.11.2021, 23:36
    Гость: Отглас перестройки

    Сильный политический ход. Против союза России и Китая у англосаксов приемов нэма.

Все комментарии (16)
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