Путин: Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США.
По его словам, в мире возрастает соперничество в военной сфере между странами.
«Оно, на мой взгляд, приобретает подчас неудобоваримый характер. Например, создание альянса в тихоокеанской зоне в составе США, Великобритании, Австралии. Когда создаются союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию», - цитирует «Интерфакс» слова президента.
Также Путин напомнил, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, учитывающую интересы всех участников международного общения.
Напомним, США, Великобритании и Австралия объявили о создании трёхстороннего партнёрства в сфере обороны AUKUS 15 сентября. Первой задачей альянса обозначена помощь Канберре в создании собственного атомного подводного флота.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ельцин умел читать хотя бы. Ну например, что превышение срока пребывания на посту президента - этт преступление главного закона страны.
Союз "Независимых" Государств. Под этим следует понимать, что если в ножки пахану не покланялся, то начинается операция ихтамнет, на чужой территории, разумеется в целях самозащиты.
С какого бодуна увидели союз с Китаем ,только как источник ресурсов Россия нужна и не более
А запад не приемлет ОДКБ ,и что? Армяне уже поняли всю его никчемность.
Сильный политический ход. Против союза России и Китая у англосаксов приемов нэма.