В РПЦ считают, что кампания против QR-кодов и прививок идет из-за рубежа

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Кампанию против QR-кодов и антипрививочную кампанию в России координируют из-за рубежа. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», - цитирует митрополита НСН.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.12.2021, 08:34
    Гость: Григорий гостю

    Скромнее надо быть. До России никому нет такого интереса чтоб она вымерла. Есть заинтересованность чтобы там была понятная по человечески аласть . А такой так нет 104 года

  2. 05.12.2021, 08:08
    Гость: Старый

    Первое, чего нет у всех этих самозванцев - ума. А все остальное происходит именно из этого факта.

  4. 05.12.2021, 08:00
    Гость: А ты,

    Георгий , не из иудеев ли? Отчего так люто ненавидишь Церковь? Вот что говорил новомученик Российский о. Владимир в 1932г.: «Разложение религии соответствующими органами власти ведет к падению культуры народа и гибели России. Властители подзаборные и евреи занимаются грабежом богатой страны и сплавляют эти богатства за границу, этими же богатствами они откупаются от темных рабочих масс и тратят большие деньги на пропаганду».

Все комментарии (59)
Выбор читателей
МИД РФ
Врут и не краснеют: Россия уличила Украину, Францию и Германию во лжи
«Для России вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы закрыт окончательно и бесповоротно, во всяком случае, при существующем миропорядке» Босфор и Дарданеллы
Замуж за мигранта: почему миллионы русских женщины предпочитают выбирать на роль спутника жизни представителей нетитульной нации?
Михаил Хазин. Почему цифрового концлагеря не будет 
Избранное
Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей
«Оптимизация» русского языка продолжается: к англицизмам теперь добавился мат
Классические коньки для отдыха: выбор, уход, хранение
Обзор Mercedes GLC
Некоторые любят покрепче
В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции
Мара, 16 октября, Alcatraz (Нижний Новгород)
Запрещенные барабанщики «Живой»
Ты где, национальная идея?...
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
«Би-2» вместили всю историю русского рока в несколько аккордов