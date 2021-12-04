В РПЦ считают, что кампания против QR-кодов и прививок идет из-за рубежа
Кампанию против QR-кодов и антипрививочную кампанию в России координируют из-за рубежа. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».
«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», - цитирует митрополита НСН.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скромнее надо быть. До России никому нет такого интереса чтоб она вымерла. Есть заинтересованность чтобы там была понятная по человечески аласть . А такой так нет 104 года
Первое, чего нет у всех этих самозванцев - ума. А все остальное происходит именно из этого факта.
Управление всем Балаганом идет из-за рубежа. Той же РПЦ, кстати.
Георгий , не из иудеев ли? Отчего так люто ненавидишь Церковь? Вот что говорил новомученик Российский о. Владимир в 1932г.: «Разложение религии соответствующими органами власти ведет к падению культуры народа и гибели России. Властители подзаборные и евреи занимаются грабежом богатой страны и сплавляют эти богатства за границу, этими же богатствами они откупаются от темных рабочих масс и тратят большие деньги на пропаганду».
это, слава Богу, не РПЦ. Его личное мнение, которое он выдает за мнение РПЦ.