Кремль рассказал детали готовящейся встречи Путина и Байдена

13:20 6.12.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 7 декабря около 18:00 мск в режиме видеосвязи. При этом он отметил, что прямого эфира не будет.

«Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем», - сказал Песков. Он также добавил, что конференция будет «достаточно обстоятельной и продолжительной», сообщает РБК.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве», - ответил пресс-секретарь на вопрос о приоритетах российской стороны на переговорах. Также Путин с Байденом должны обсудить двусторонние отношения, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии».