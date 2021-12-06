Кремль рассказал детали готовящейся встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 7 декабря около 18:00 мск в режиме видеосвязи. При этом он отметил, что прямого эфира не будет.
«Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем», - сказал Песков. Он также добавил, что конференция будет «достаточно обстоятельной и продолжительной», сообщает РБК.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве», - ответил пресс-секретарь на вопрос о приоритетах российской стороны на переговорах. Также Путин с Байденом должны обсудить двусторонние отношения, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии».
Комментарии читателей Оставить комментарий
С янками можно, в конце концов, о чём то договориться и даже скрепить договор подписями, НО рассчитывать на то, что янки будут выполнять свою часть договора--УТОПИЯ, при этом янки остервенело будут обвинять Россию в неисполнении своей части договора. Янки работают только так и никак иначе.
Да вы что?! Это же информация СС ОВ!
лучше Шнобелевскую.
Встреча состоится по инициативе американцев, соответственно и по их сценарию. Хотелки нашего о темах разговора,- это для внутреннего потребления.
В России так всегда было, на одного царя Петра Первого десять никчемностей приходилось. В СССР на одного Сталина десять Черненко и Горбачевых было и результат соответствующий. ... Теперь долго ждать придётся пока ынешних воров и болтунов сменит новый Сталин