Кремль рассказал детали готовящейся встречи Путина и Байдена

Путин-Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 7 декабря около 18:00 мск в режиме видеосвязи. При этом он отметил, что прямого эфира не будет.

«Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем», - сказал Песков. Он также добавил, что конференция будет «достаточно обстоятельной и продолжительной», сообщает РБК.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве», - ответил пресс-секретарь на вопрос о приоритетах российской стороны на переговорах. Также Путин с Байденом должны обсудить двусторонние отношения, «которые продолжают оставаться в плачевном состоянии».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2021, 18:55
    Гость: Юрий СПб

    С янками можно, в конце концов, о чём то договориться и даже скрепить договор подписями, НО рассчитывать на то, что янки будут выполнять свою часть договора--УТОПИЯ, при этом янки остервенело будут обвинять Россию в неисполнении своей части договора. Янки работают только так и никак иначе.

  4. 06.12.2021, 18:37
    Гость: НАрмальный пацан

    Встреча состоится по инициативе американцев, соответственно и по их сценарию. Хотелки нашего о темах разговора,- это для внутреннего потребления.

  5. 06.12.2021, 18:02
    Гость: Драма

    В России так всегда было, на одного царя Петра Первого десять никчемностей приходилось. В СССР на одного Сталина десять Черненко и Горбачевых было и результат соответствующий. ... Теперь долго ждать придётся пока ынешних воров и болтунов сменит новый Сталин

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