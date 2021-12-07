В Москве открылось сразу десять новых станций метро

В Москве запустили пассажирское движение сразу по десяти новым станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Движение было открыто на участке от «Мнёвников» до «Каховской»: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино» и собственно реконструированная «Каховская».

Семь станций - пересадочные, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.12.2021, 22:46
    Гость: Тверская глубина

    Скажите :
    я плачу налог за автомобиль, но дороги у нас нет,(и не будет как нам объяснили в администрации президента РФ)
    Имеют-ли право отказаться платить налог на автомобиль, те жители, у кого нет дорог ?

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