В Москве открылось сразу десять новых станций метро
В Москве запустили пассажирское движение сразу по десяти новым станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.
Движение было открыто на участке от «Мнёвников» до «Каховской»: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино» и собственно реконструированная «Каховская».
Семь станций - пересадочные, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем куда-то ехать, если все едут к тебе?
Архитектура в стиле 1970-х. Зато недорого. Или дорого?
Скажите :
я плачу налог за автомобиль, но дороги у нас нет,(и не будет как нам объяснили в администрации президента РФ)
Имеют-ли право отказаться платить налог на автомобиль, те жители, у кого нет дорог ?
Под видом рытья метро ищут библиотеку Ивана Грозного и прочие клады
Дело в пассажиропотоке