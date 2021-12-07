В Москве открылось сразу десять новых станций метро

18:01 7.12.2021

В Москве запустили пассажирское движение сразу по десяти новым станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Движение было открыто на участке от «Мнёвников» до «Каховской»: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино» и собственно реконструированная «Каховская».

Семь станций - пересадочные, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает РБК.