Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

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Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Такой документ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее в декабре это решение одобрили Госдума и Совфед.

Согласно пояснительной записке, такое решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ». По предварительным данным, такая мера позволит увеличить на 772,9 млрд руб. доходы бюджета ПФР по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

Отмечается, что страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Тем самым отчисления в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается.

Ранее россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 23:08
    Гость: Григорий

    Холодная война! В которой Он побеждает. И пусть американцы смотрят как он красиво и безоговорочно побеждает, и мотают на ус.

Все комментарии (20)
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