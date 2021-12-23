Бастрыкин займется просветительской работой в сфере науки, культуры, спорта

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Глава СК России Александр Бастрыкин получит полномочия по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта. Соответствующие поправки в федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» внес президент России Владимир Путин. 

«Принятие федерального закона позволит разработать и установить в системе Следственного комитета порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия Следственного комитета с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры, обеспечить развитие физической культуры и спорта в следственных органах и учреждениях Следственного комитета», — приводится цитата из пояснительной записки на сайте Госдумы.

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