Бастрыкин займется просветительской работой в сфере науки, культуры, спорта
Глава СК России Александр Бастрыкин получит полномочия по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта. Соответствующие поправки в федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» внес президент России Владимир Путин.
«Принятие федерального закона позволит разработать и установить в системе Следственного комитета порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия Следственного комитета с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры, обеспечить развитие физической культуры и спорта в следственных органах и учреждениях Следственного комитета», — приводится цитата из пояснительной записки на сайте Госдумы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
двое всегда справятся.
Своим делом займись! Там поле не пахано! И конь не валялся!
на гармошке играть?
СК собирается Министерство просвещения "посадить".
Что бы отучить министерство культуры выращивать "колей из уренгоя".