Бастрыкин займется просветительской работой в сфере науки, культуры, спорта

09:49 23.12.2021

Глава СК России Александр Бастрыкин получит полномочия по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта. Соответствующие поправки в федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» внес президент России Владимир Путин.

«Принятие федерального закона позволит разработать и установить в системе Следственного комитета порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия Следственного комитета с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры, обеспечить развитие физической культуры и спорта в следственных органах и учреждениях Следственного комитета», — приводится цитата из пояснительной записки на сайте Госдумы.