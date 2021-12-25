Вице-спикер Думы предложил установить день памяти распада СССР

10:17 25.12.2021

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 26 декабря днем памяти о прекращении существования СССР. Инициировал внести поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР)., сообщает РБК.

В пояснительной записке Чернышов называет распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, «которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». В числе других последствий он перечисляет усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическую суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы.

По мнению вице-спикера Думы, закрепление 26 декабря (в этот день СССР прекратил существование в 1991 году) в качестве особой даты увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».

«Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — заявил РБК Чернышов.

Он отметил, что СССР первым запустил человека в космос и создал «невероятную систему безопасности», но после его развала многие не нашли себя в новой реальности, выросло число преступлений, а вместо одной страны образовались «разделенные республики и большое количество национальных конфликтов».

«К сожалению, история для нас не учительница, а строгий надзиратель, который не прощает невыученных уроков. Такой серьезный день как разрушение этого великого государства мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии,

проводить памятные мероприятия: образовательные, просветительские. Данной теме можно посвящать эфиры, рассказывать словами о событиях и обязательно о последствиях развала этой страны», — объяснил свою инициативу вице-спикер Госдумы.