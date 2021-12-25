Вице-спикер Думы предложил установить день памяти распада СССР
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 26 декабря днем памяти о прекращении существования СССР. Инициировал внести поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР)., сообщает РБК.
В пояснительной записке Чернышов называет распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, «которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». В числе других последствий он перечисляет усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическую суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы.
По мнению вице-спикера Думы, закрепление 26 декабря (в этот день СССР прекратил существование в 1991 году) в качестве особой даты увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».
«Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — заявил РБК Чернышов.
Он отметил, что СССР первым запустил человека в космос и создал «невероятную систему безопасности», но после его развала многие не нашли себя в новой реальности, выросло число преступлений, а вместо одной страны образовались «разделенные республики и большое количество национальных конфликтов».
«К сожалению, история для нас не учительница, а строгий надзиратель, который не прощает невыученных уроков. Такой серьезный день как разрушение этого великого государства мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии,
проводить памятные мероприятия: образовательные, просветительские. Данной теме можно посвящать эфиры, рассказывать словами о событиях и обязательно о последствиях развала этой страны», — объяснил свою инициативу вице-спикер Госдумы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Возродить в стране Закон,
То Союз, как развалился,
Так бы и восстановился!
Опять уже перевирают то, что было вчера. Не после, и не из за распада СССР все перечисленное случилось. Это все произошло перед распалом СССР, в Горбатые времена, из за этого и СССР рухнул. Опять ложь сегодняшнего дня, подаётся как истина дня вчерашнего.
Товарищ Сухов! Все, что вы написали, совершенно в душу верно!
У нас есть День памяти и скорби - 22 июня 1941 г.
Вице-спикер Госдумы Л. Чернышов предлагает День памяти и скорби № 2 - 26 декабря 1991 года, когда официально распался великий могучий Советский Союз.
Мысль правильная. Однако, сказав Б после А, нужно и дальше перечислять буквы русского алфавита.
До Советского Союза была его распавшаяся предшественница под названием Российская империя. Она закончила свое существование в ходе Февральской революции в период (по современному календарю) с 8 по 16 марта 1917 года. Давайте мы и 16 марта 1917 года объявим Днем памяти и скорби!
Это ведь тоже день разрушения великого государства, который желательно закрепить. Вспоминая об этой трагедии при проведении памятных мероприятий, возможно, мы осмыслим сходство по многим направлениям двух развалов нашей страны в XX веке. Не сделав этого, возможно, что нам или нашим детям и внукам не удастся избежать следующего развала.
Какая ещё Русь?
Средневековое государство в Восточной Европе, оформившееся в IX веке в результате объединения ряда восточнославянских и финно-угорских племён под властью князей династии Рюриковичей.
Площадь: 1 330 000 км²
Население: 5 400 000 чел. (1000 г.)
Столица: Киев (882-1240 гг.), Великий Новгород (862-882 гг.)
Язык: древнерусский язык
Нет давно никакой Руси как и Древнего Рима.
И отвалите уже от Киева.
Встающей с колен Российской Федерации (юридическое название)со столицей в Москве 30 лет в обед, и это факт.
Вы уж определитесь, то ли Русь, то ли Российская империя.
Киев -Украина. И Киева вам не видать как своих ушей. За Казанью лучше присматривайте.Русь оне, без Киева , зато с Сибирью.
Когнитивный диссонанс.
Вам теплее становится, если мироточите про Русь.