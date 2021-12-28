Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»

Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Верховный суд  России поддержал иск Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал» (включено в реестр иностранных агентов). По решению судьи ВС Аллы Назаровой также должны быть ликвидированы все региональные отделения и иные структурные подразделения организации, пишет «Коммерсант».

В суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор обвинил «Мемориал» в создании «лживого образа СССР как террористического государства».

«Мемориал» намерен обжаловать решение о ликвидации, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил председатель правления организации Ян Рачинский.

На оглашение решения у здания суда собрались несколько десятков человек. После вынесения приговора они начали скандировать: «Позор!». Во время заседания были задержаны несколько пикетчиков, вставших у суда с плакатами в поддержу организации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2021, 21:38
    Гость: Не ври!

    Единственная перепись населения Российской империи проводилась в 1897 г. и насчитала 126 млн человек (без Финляндии).
    Все цифры, относящиеся к более поздним годам являются оценочными и приблизительными. Короче взяты с потолка.
    Есть источники, которые указывают численность населения Российской империи перед 1-ой мировой в 150-160 млн, и вовсе никаких 182 млн.
    А далее с учетом потерь в мировой войне, затем гражданской и массового голода значительного прироста населения к 1937 г. могло и не быть.

  2. 28.12.2021, 21:28
    Гость: НХ

    Совершенно справедливо закрыли эту поганую антисоветскую и русофобскую лавочку, работавших и работающих на врагов нашей страны. Именно за клевету на нашу Победу, на СССР и его историю, за обелением фашистских прихвостней и других заслуженно наказанных мерзавцев, которых хотят представить "незаконно репрессированных советской властью", они и получают свои заграничные 30 сребреников.

  5. 28.12.2021, 21:22
    Гость: ваучеру

    в 1914г в составе Российской империи находились Польша Финляндия Западные территории Украины и Белоруссии с соответствующим населением Так что твои сравнения не корректны

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