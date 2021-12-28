Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»
Верховный суд России поддержал иск Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал» (включено в реестр иностранных агентов). По решению судьи ВС Аллы Назаровой также должны быть ликвидированы все региональные отделения и иные структурные подразделения организации, пишет «Коммерсант».
В суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор обвинил «Мемориал» в создании «лживого образа СССР как террористического государства».
«Мемориал» намерен обжаловать решение о ликвидации, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил председатель правления организации Ян Рачинский.
На оглашение решения у здания суда собрались несколько десятков человек. После вынесения приговора они начали скандировать: «Позор!». Во время заседания были задержаны несколько пикетчиков, вставших у суда с плакатами в поддержу организации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Единственная перепись населения Российской империи проводилась в 1897 г. и насчитала 126 млн человек (без Финляндии).
Все цифры, относящиеся к более поздним годам являются оценочными и приблизительными. Короче взяты с потолка.
Есть источники, которые указывают численность населения Российской империи перед 1-ой мировой в 150-160 млн, и вовсе никаких 182 млн.
А далее с учетом потерь в мировой войне, затем гражданской и массового голода значительного прироста населения к 1937 г. могло и не быть.
Совершенно справедливо закрыли эту поганую антисоветскую и русофобскую лавочку, работавших и работающих на врагов нашей страны. Именно за клевету на нашу Победу, на СССР и его историю, за обелением фашистских прихвостней и других заслуженно наказанных мерзавцев, которых хотят представить "незаконно репрессированных советской властью", они и получают свои заграничные 30 сребреников.
что так долго тянули с закрытием этой подпинсовской конторки.
Давно пора было это сделать!
в 1914г в составе Российской империи находились Польша Финляндия Западные территории Украины и Белоруссии с соответствующим населением Так что твои сравнения не корректны