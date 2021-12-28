Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»

14:47 28.12.2021

Верховный суд России поддержал иск Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал» (включено в реестр иностранных агентов). По решению судьи ВС Аллы Назаровой также должны быть ликвидированы все региональные отделения и иные структурные подразделения организации, пишет «Коммерсант».

В суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор обвинил «Мемориал» в создании «лживого образа СССР как террористического государства».

«Мемориал» намерен обжаловать решение о ликвидации, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил председатель правления организации Ян Рачинский.

На оглашение решения у здания суда собрались несколько десятков человек. После вынесения приговора они начали скандировать: «Позор!». Во время заседания были задержаны несколько пикетчиков, вставших у суда с плакатами в поддержу организации.