Глава СК Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации российской молодежи

21:22 28.12.2021

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что зарубежные страны используют фильмы и компьютерные игры для того, чтобы сделать российскую молодежь более агрессивной. Решать проблему, по его словам, нужно не с помощью запретов, а с помощью предложения молодым людям «чего-то более интересного».

«Сделав ставку на удар по молодежи, они (западные институты) прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему»,— приводит слова главы СКР «Коммерсант».

По его словам, число преступлений, совершенных подростками, немного выросло по сравнению с 2019 годом после шестилетнего снижения. За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

«Логика противостояния, как они выражаются, "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды»,— считает Бастрыкин. Кроме того, по его словам, воздействие на молодежь ведется через фальсификацию истории и уничтожение исторической памяти.

По мнению главы СКР, эту проблему нужно решать оперативно, однако вместо запретов нужно «предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед».