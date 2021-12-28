Глава СК Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации российской молодежи
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что зарубежные страны используют фильмы и компьютерные игры для того, чтобы сделать российскую молодежь более агрессивной. Решать проблему, по его словам, нужно не с помощью запретов, а с помощью предложения молодым людям «чего-то более интересного».
«Сделав ставку на удар по молодежи, они (западные институты) прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему»,— приводит слова главы СКР «Коммерсант».
По его словам, число преступлений, совершенных подростками, немного выросло по сравнению с 2019 годом после шестилетнего снижения. За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
«Логика противостояния, как они выражаются, "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды»,— считает Бастрыкин. Кроме того, по его словам, воздействие на молодежь ведется через фальсификацию истории и уничтожение исторической памяти.
По мнению главы СКР, эту проблему нужно решать оперативно, однако вместо запретов нужно «предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто штампует бесконечные сериалы про воровскую романтику? про продажных ментов и их "войны", про прогнивших коррупцией чиновников, и всё это с привкусом романтики!
Запад? Свои и штампуют.
В СССР были патриотическое направление "запад враг - свои против запада", без альтернатив и всё было понятно. запад не изменил своей риторики и всё осталось как было- РФ как и СССР враги! И нас там выставляют в каком угодно негативе. А вот у нас только себя постоянно выставляют в негативе, своими дебильными сериалами, а вот против запада у нас негатива практически нет! Почему такой перекос? Мы что, настолько изменились, а запад не меняется уже 30 лет?
А что предлагает сейчас Бастрыкин как альтернативу засилью западного морального разврата? Он предлагает "наши исторические ценности"- исключительно только церковь! Это всё, что в понимании чиновника у нас является исторической культурой.
Хорошо начал, а закончил он как типичный чинушка. Вместо западной культуры пихать молодёжи протухшие "аврааимистические ценности", если проще, то нечего не предлагает! Сейчас делать из церкви единственную духовную скрепу, то это уже откровенно подрывная деятельность против будущего страны. Проблема в том, что церкви как таковой сейчас нет. Из церкви сделали обычную коммерческую фирму по продаже лохам воздуха.
Главное что бы молодёжь не интересовалась ненавистным СССР... а то ещё начнут мычать "мы не рабы.. рабы не мы". Главный ребе будет недоволен.
Старый лупоносец вспомнил о молодежи, видимо не из кого карателей набирать. Деревни разорили, а в городах все ютуб смотрят и в запотевшие забрала и шваброфилы - идти не хотят.
Если запад всерьез возьмется за "молодежь", то в РФ вообще людей младше 50-и лет не останется = все уедут.
Ничего тут нового,- чел прётся по пути, который основательно протоптали, удобрили и изгадили такие же политиканы за тыщу лет до него, и на тыщу лет после,- обвинять кого угодно, только не себя в том, что чего-то не так, не по его, без него, и всё из-за "зарубежных стран". Проходили и увы, до сих пор слушаем и цитируем.
Никто так не накачивает российское общество агрессией, как российского тв.
Так что Бастрыкин, вуаля!
Швабра, избиения, пытки и тюремные сроки за пластмассовые стаканчики. А также безработица и массовый завоз мигрантов-азиатов. Вот их предложения молодежи на сегодняшний день.
А Бастрыкин этого как бы не знает.