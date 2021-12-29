Путин внес в Госдуму упрощающий получение гражданства законопроект

11:41 29.12.2021

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Тем самым глава государства предлагает расширить свои полномочия по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

«Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях», — говорится в документе.

На упрощенное получение гражданства смогут рассчитывать ряд категорий. В первую очередь, речь идет о лицах, являющихся соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.

Согласно инициативе, упрощенное приобретение гражданства при заключении брака предусмотрено «только для случаев наличия в браке общего ребенка». Эта мера призвана предотвратить заключение фиктивных браков.

Законопроект также вводит институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ. Полномочия главы государства по принятию решений о прекращении гражданства по доброй воле его обладателей предлагается передать МВД, «что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства РФ».