Путин внес в Госдуму упрощающий получение гражданства законопроект
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Тем самым глава государства предлагает расширить свои полномочия по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
«Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях», — говорится в документе.
На упрощенное получение гражданства смогут рассчитывать ряд категорий. В первую очередь, речь идет о лицах, являющихся соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.
Согласно инициативе, упрощенное приобретение гражданства при заключении брака предусмотрено «только для случаев наличия в браке общего ребенка». Эта мера призвана предотвратить заключение фиктивных браков.
Законопроект также вводит институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ. Полномочия главы государства по принятию решений о прекращении гражданства по доброй воле его обладателей предлагается передать МВД, «что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства РФ».
Комментарии читателей Оставить комментарий
пенсионерам на новый год.
В этом году уже 680 тысяч прибыло, для компенсации роста смертности. Скоро своих изведут с заменой на азиатов. Что и подтверждается очередным "новым" законопроектом.
Все видят как крипто-кремлевцы мечутся из стороны в стороны, сегодня предлагают одно, завтра совсем другое или даже противоположное тому что риняли рпньше. То они говорят, мол нужны мигранты, что без них никуда, потом тут же ограничивают и поют духовные песни.
........
Санкции Запада поставили эту Правящую касту космополитов в тупик. Поскольку изначально они расчитывали что Запад примет их(аферистов) с распростертыми обьятиями, но тупо просчитались и теперь кусают локти, что делать. Решили запустить свои давние байки про скрепы, про духовность и патриотизм.
"В первую очередь, речь идет о лицах, являющихся соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом". Смотря кого следует понимать под термином "соотечественниками — гражданами бывшего СССР". Пока что заметно, что к нам все больше едут не русскоязычные граждане, а инородцы, от которых потом проблем вагон и маленькая тележка.
,В первую очередь, речь идет о лицах, являющихся соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми.
хххххххх
В СССР мы все были соотечественниками и земляками. Теперь этого нет.
Не маловажно было бы уточнить это положение и дополнить -
Это не должно касаться граждан бывшего СССР, имеющих сегодня свои национальные государства.