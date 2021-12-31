Саратов станет вторым по площади городом России

С 1 января 2022 года Саратов станет вторым по площади городом в России, пишет "Российская газета". Это станет возможным благодаря присоединению к городу Саратовского муниципального района, после чего площадь города вырастет с 1137 кв.км. до 2100 кв.км. 

В результате, Саратов станет вторым по величине городом после Москвы, обойдя Санкт-Петербург, чья площадь составляет 1439 кв.км.

В администрации Саратова пояснили, что расширение границ за счет присоединения 79 населенных пунктов способствует развитию города, поскольку муниципалитет получит преимущество при участии в федеральных программах.

Глава города Михаил Исаев среди преимуществ расширения границ называл новые производства, рабочие места, развитие инфраструктуры и единую финансовую систему. Население Саратова достигнет почти 1 млн человек (с учетом предварительных данных переписи), заключил глава города.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2021, 16:48
    Гость: Хоть Москвой Россию назови, Лондоном не станет

    Просто под Саратовом никто не хочет заниматься сельским хозяйством. Вот и присоединили.

  3. 31.12.2021, 16:09
    Гость: 30 лет.

    А радоваться то здесь чему?
    В Европе на окраинах городов живут фермеры, которые имеют земли для выращивания зерновых и овощей, содержат фермы со скотом.
    Деревни и земли все ухожены.
    И нет там никаких битв на уровне правительств и президентов за посевную, за уборочную, за отопительный сезон, за ......

  5. 31.12.2021, 16:02
    Гость: .

    А что, свою пахотную землицу распродали, забросили или как?
    Это только вредители и бездельники с таким количеством пахотных земль закупают овощи за валюту за рубежом.

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