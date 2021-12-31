Саратов станет вторым по площади городом России
С 1 января 2022 года Саратов станет вторым по площади городом в России, пишет "Российская газета". Это станет возможным благодаря присоединению к городу Саратовского муниципального района, после чего площадь города вырастет с 1137 кв.км. до 2100 кв.км.
В результате, Саратов станет вторым по величине городом после Москвы, обойдя Санкт-Петербург, чья площадь составляет 1439 кв.км.
В администрации Саратова пояснили, что расширение границ за счет присоединения 79 населенных пунктов способствует развитию города, поскольку муниципалитет получит преимущество при участии в федеральных программах.
Глава города Михаил Исаев среди преимуществ расширения границ называл новые производства, рабочие места, развитие инфраструктуры и единую финансовую систему. Население Саратова достигнет почти 1 млн человек (с учетом предварительных данных переписи), заключил глава города.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Просто под Саратовом никто не хочет заниматься сельским хозяйством. Вот и присоединили.
Метро поможет земляк Володин из ГД построить.
А радоваться то здесь чему?
В Европе на окраинах городов живут фермеры, которые имеют земли для выращивания зерновых и овощей, содержат фермы со скотом.
Деревни и земли все ухожены.
И нет там никаких битв на уровне правительств и президентов за посевную, за уборочную, за отопительный сезон, за ......
Чудеса экономики. Появление производства, от именении административных границ.
А что, свою пахотную землицу распродали, забросили или как?
Это только вредители и бездельники с таким количеством пахотных земль закупают овощи за валюту за рубежом.