СМИ сообщили о подготовке России к 50 тысячам случаев COVID-19 в день

15:17 31.12.2021

В начале 2022 года российские власти ожидают новую волну коронавируса из-за распространения омикрон-штамма.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в политических кругах. По словам собеседника агентства, всплеск заболеваемости ожидается в январе-феврале и власти не исключают, что число случаев заражения в сутки может превысить 50 тысяч.

«Мы смотрим на «омикрон» и пока видим, что болезнь протекает мягче, чем в случае с «дельтой», - отметил собеседник. По его словам, задача обеспечения достаточного числа коек в больницах решена. Он также не исключил, что новый штамм приведет к меньшему числу госпитализаций, чем «дельта», «люди будут просто сидеть дома».

Максимальный показатель (41,3 тыс. зараженных в день) был выявлен в России 6 ноября. С конца месяца суточный прирост выявленных случаев заболевания стал снижаться, но власти перед новогодними праздниками призвали россиян соблюдать меры предосторожности. Также было принято решение ограничить доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы готовятся к новой волне коронавируса. Также он отметил, что город адаптировался к пандемии и возможные ограничения из-за омикрон-штамма будут точечными. «Да, конечно, риски есть, поэтому мы готовим систему здравоохранения к новым вызовам. Будем стараться делать так, чтобы москвичи были максимально защищены, а город работал», - цитирует его слова РБК.