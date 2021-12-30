В Москве доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат из-за эпидситуации

19:27 30.12.2021

Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря с 17:00 будет ограничен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", — рассказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности россиян во время каникул запланированы контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников и общественные пункты охраны порядка. Они пройдут в местах массового скопления граждан.