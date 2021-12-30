В Москве доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат из-за эпидситуации
Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря с 17:00 будет ограничен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", — рассказали в ведомстве.
В департаменте добавили, что для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности россиян во время каникул запланированы контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников и общественные пункты охраны порядка. Они пройдут в местах массового скопления граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полагаю, что на Красной площади будут резвится только дети и семьи чиновников. Сбывается мечта демократов в РФ, нищебродов хамского сословия прекратят пускать туда, где господа гуляют.
Рано или поздно, это будет уже постоянно так. Потом позитивный опыт распространят на целые районы Москвы, как верховный Оленевод Москвы мечтал закрыть доступ нищебродам в ЖК City Bay, и другие районы Москвы очищенные от нищебродов реновациями.
Целился в пятку, а попал в нос.
Почему звезда на башне в одну сторону, а на елке - в другую? Галошами елку будут украшать?
"Эпидситуации" ... Опять наше кино: "В моём доме не выражаться!"
Почему метро не закрывают? Стоим нос в нос.