В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) ввели со 2 января в Санкт-Петербурге.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал ранее губернатор Александр Беглов.

"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января. Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации губернатора.

Первоначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в северной столице предполагалось ввести с 1 декабря, затем — с 27 декабря. Однако в итоге власти решили перенести введение этого требования на 2 января.

В Петербурге уже необходимы QR-коды для визита в музеи и театры, цирки, концертные и выставочные залы, кинотеатры, также их предъявляют при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных залов, развлекательных заведений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.01.2022, 14:35
    Гость: g

    правительство НЕ предствляет интересы людей в рф и Государство НЕ является "народовластием".
    эта Система НЕ то что она вам о себе рассказывает.

  2. 02.01.2022, 14:35
    Гость: "Руководство"

    не "хитренькое".
    Оно - подлое, как и полагается в государстве, где заправляют воры и предатели!
    Что касется последнего абзаца комментария, то возможен и ной разворот событий - "вассерманы" будут валяться под стенками, как прихвостни неофашистов. Такие примеры уже есть.

  5. 02.01.2022, 14:07
    Гость: Чавес 10

    По ограниченности ума своего он думает, что этот произвол и антиконституционное беззаконие будут длится вечно.

Все комментарии (20)
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