В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

11:13 2.01.2022

QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) ввели со 2 января в Санкт-Петербурге.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал ранее губернатор Александр Беглов.

"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января. Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации губернатора.

Первоначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в северной столице предполагалось ввести с 1 декабря, затем — с 27 декабря. Однако в итоге власти решили перенести введение этого требования на 2 января.

В Петербурге уже необходимы QR-коды для визита в музеи и театры, цирки, концертные и выставочные залы, кинотеатры, также их предъявляют при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных залов, развлекательных заведений.