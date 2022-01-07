Умер бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин

Экс-начальник Генштаба вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин умер ночью 7 января в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Ему было 75 лет, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в вооруженных силах.

«Анатолий Васильевич месяц лежал с COVID-19, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — рассказал источник.

В 1997-2004 годах Квашнин занимал посты начальника Генерального штаба ВС РФ — первого замглавы Минобороны. Позднее он был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, с этой должности его отправили в отставку в 2010 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2022, 15:16
    Гость: Контрразведчик

    Судьи РФ. Сначала вырасти до боевых генералов СА, РФ, а потом спрашивай. Много таких смелых говорунов в сети, а чуть прижмёшь, сопли по столу размазывают.

  2. 07.01.2022, 15:08
    Гость: Вчк

    Слов много, но возражений по поводу штурма Грозного- ни одного! И ещё, что то он уж слишком библейской внешности, похож на бывшего главу МИДа Козырева, ну и других. Да и Балуевский не очень то на рязанского мужика похож. Там что, все такие?

  3. 07.01.2022, 14:51
    Гость: Змей

    Это тот, который закрыл базу радиоэлектронной разведки на Кубе и закрыл военную базу Камрань во Вьетнаме... Да славные у него были свершения!

  5. 07.01.2022, 14:40
    Гость: alex

    Земля ему пухом..
    Но наши смишки..как у вас совести хватает всем скончавшимся известным людям приписывать свой незавидно-ковидный диагноз! Все давно все поняли, что вы ..дите со всех дыр, и ваши слова не имеют даже малейшего веса. ПотреП-позор ваш совсем берегов не имеет. Не место им у штурвала.

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