Умер бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин

13:00 7.01.2022

Экс-начальник Генштаба вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин умер ночью 7 января в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Ему было 75 лет, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в вооруженных силах.

«Анатолий Васильевич месяц лежал с COVID-19, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — рассказал источник.

В 1997-2004 годах Квашнин занимал посты начальника Генерального штаба ВС РФ — первого замглавы Минобороны. Позднее он был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, с этой должности его отправили в отставку в 2010 году.