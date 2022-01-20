Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России главе "Газпрома" Алексею Миллеру. 

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", - цитирует ТАСС указ главы государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 21.01.2022, 00:56
    Гость: А ничего что Аркадий Ротенберг

    Тоже Герой Капиталистического труда, за
    Крымский мост.

Все комментарии (81)
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