Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда

18:46 20.01.2022

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", - цитирует ТАСС указ главы государства.