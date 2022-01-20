Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России главе "Газпрома" Алексею Миллеру.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", - цитирует ТАСС указ главы государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
борысычу!! Героф что нужно. Так держать!!
"...и народом..." Перед каким народом? Немецким, китайским?
Достойный товарисчь,а награда становится дерьмовой.
Герою труда полагается повышенная пенсия
Тоже Герой Капиталистического труда, за
Крымский мост.