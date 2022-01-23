Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев с дочерью покинули Россию после угроз Кадырова

10:04 23.01.2022

Чеченский отставной судья Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию после угроз со стороны Рамзана Кадырова. Они опасаются за свою жизнь, пишет Znak.com сообщает телеграм-канал «Комитет против пыток». Где находится супруга судьи Зарема Мусаева, которую задержали в Нижнем Новгороде, ее близким неизвестно.

У семьи судьи Сайди Янгулбаева — затяжной конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политику которого она критикует. Власти Чечни подозревают, что сыновья Янгулбаева связаны с телеграм-каналом «1ADAT» (в декабре прошлого года Заводской районный суд города Грозного признал его экстремистским). Янгулбаев рассказывал, что в 2015 году его сыновей пытал лично Рамзан Кадыров в своей резиденции.

Вчера глава Чечни заявил, что семья Янгулбаева причастна к терроризму и нападению на бывшего республиканского силовика в Турции. Он призвал задержать всю семью, а в случае сопротивления «уничтожить как пособников террористов».