Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев с дочерью покинули Россию после угроз Кадырова
Чеченский отставной судья Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию после угроз со стороны Рамзана Кадырова. Они опасаются за свою жизнь, пишет Znak.com сообщает телеграм-канал «Комитет против пыток». Где находится супруга судьи Зарема Мусаева, которую задержали в Нижнем Новгороде, ее близким неизвестно.
У семьи судьи Сайди Янгулбаева — затяжной конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политику которого она критикует. Власти Чечни подозревают, что сыновья Янгулбаева связаны с телеграм-каналом «1ADAT» (в декабре прошлого года Заводской районный суд города Грозного признал его экстремистским). Янгулбаев рассказывал, что в 2015 году его сыновей пытал лично Рамзан Кадыров в своей резиденции.
Вчера глава Чечни заявил, что семья Янгулбаева причастна к терроризму и нападению на бывшего республиканского силовика в Турции. Он призвал задержать всю семью, а в случае сопротивления «уничтожить как пособников террористов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что, в России не защищают граждан России?
Поэтому жертвой диктатора стал,
Как всякий в РФ себе нажил бы кару,
Решившись перечить царьку Вальдемару!
не люблю всяких правозащитников они лживы но ситуация странная почему не полиция а лучше милиция НН задержание не проводила?
Я не понял, а у нас что, законы РФ не работают на территории Чечни? ВВП доиграется до 3-й чеченской, .. с таким молчанием. Всё же иногда пса своего одёргивать надо.
желательно чтобы и другие покинули территорию России.