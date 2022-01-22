Кадыров прокомментировал похищение жены бывшего судьи Верховного суда Чечни

13:48 22.01.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале вчерашнее похищение жены бывшего судьи Чечни и матери экс-юриста «Комитета против пыток» (юрлица правозащитной организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации). Он заявил, что у семьи Янгулбаевых «нет понятия чести и достоинства» и их ждет место «либо в тюрьме, либо под землей».

Зарема Мусаева жива и находится в Грозном. По словам Кадырова, после доставления в столицу республики «она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза»: «Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Само задержание Кадыров назвал «законным и согласованным»: якобы ранее Янгулбаевым три раза отправляли повестки, пишет Znak.com.

Кадыров также призвал лишить статуса отставного судьи Сайди Янгулбаева, заявив, что тот «замарал судейскую репутацию и позорно сбежал из Грозного».

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — заключил Кадыров.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в свою очередь опубликовал в Instragram видео своей беседы с Заремой Мусаевой. Женщина, болеющая диабетом, в разговоре с ним говорит, что ей дали необходимые лекарства и что насилия к ней не применялось.

На кадрах видно, что женщина разговаривает с трудом и путает слова. В ответ на наводящие вопросы Солтаева она отвечает утвердительно, отмечает РБК.

«Я сейчас убедился, никакого насилия к вам не применялось, состояние у вас сейчас... мы понимаем, инсулинозависимое, сейчас вас врач осмотрит. Мы вопрос держим на контроле», — говорит он.

Вчера чеченские силовики ворвались в квартиру Мусаевой и Янгулбаева в Нижнем Новгороде и потребовали проехать с ними для допроса в Грозный. Из-за статуса судьи в Чечню увезли только Мусаеву. Согласно постановлению об обыске, Мусаева проходит в качестве свидетельницы по делу о мошенничестве. В документе говорится о кредитах на 991 тыс. рублей, которые некая жительница Грозного взяла на знакомых. Как она связана с Мусаевой, в постановлении не уточняется.

В семье Янгулбаева связывают произошедшее с тем, что семья критикует политику главы Чечни Рамзана Кадырова. Власти Чечни подозревают, что сыновья Янгулбаева связаны с телеграм-каналом «1ADAT» (в декабре прошлого года Заводской районный суд города Грозного признал его экстремистским).

В Кремле похищение жены экс-судьи Чечни назвали «фантастической историей». На вопрос о произошедшем накануне похищении пресс-секретарь президента России Песков отметил, что видел сообщения СМИ, однако не знает, насколько они достоверны. «Если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то подает заявление в полицию и полиция начинает действовать», — сказал он.

«Вообще фантастическая история <...>. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — резюмировал Песков.

В ответ на это заявление Сайди Янгулбаев записал обращение к Дмитрию Пескову, в котором сообщил, что ситуация, показавшаяся пресс-секретарю президента «фантастической», является чудовищно реальной.