«Сбер» решил выкупить торговую сеть «Стокманн»

13:31 26.01.2022

Сбербанк планирует купить ретейлера «Стокманн», об этом сообщается в релизе кредитной организации. Обязывающее соглашение о покупке 100% компании стороны намерены подписать в первой половине этого года после того, как все проверки и одобрения, в том числе со стороны Федеральной антимонопольной службы, будут получены.

После закрытия сделки «Стокманн» будет интегрирован в маркетплейс «Сбермегамаркет», отмечается в сообщении. В данный момент на площадке последнего представлено свыше 3,5 млн товаров, включая одежду, электронную и бытовую технику, товары для дома, ремонта и проч. Сегмент, в котором работает «Стокманн», является для «Сбермегамаркета» одной из наиболее приоритетных и самых быстрорастущих категорий, несмотря на то, что активно развивать его маркетплейс начал лишь около года назад, приводятся слова гендиректора сервиса Соломона Кунина.

Кунин отмечает, что стратегическое партнерство с ритейлером позволит компании не только расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах, но и «откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж».

Условия сделки не сообщаются. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с учетом чистого убытка и долговых обязательств, «Сбер» может заплатить за бизнес ритейлера 1-1,5 млрд руб. Для Сбербанка это небольшая и низкорискованная сделка, так как банк вкладывает в развитие своей экосистемы десятки миллиардов рублей.