«Сбер» решил выкупить торговую сеть «Стокманн»
Сбербанк планирует купить ретейлера «Стокманн», об этом сообщается в релизе кредитной организации. Обязывающее соглашение о покупке 100% компании стороны намерены подписать в первой половине этого года после того, как все проверки и одобрения, в том числе со стороны Федеральной антимонопольной службы, будут получены.
После закрытия сделки «Стокманн» будет интегрирован в маркетплейс «Сбермегамаркет», отмечается в сообщении. В данный момент на площадке последнего представлено свыше 3,5 млн товаров, включая одежду, электронную и бытовую технику, товары для дома, ремонта и проч. Сегмент, в котором работает «Стокманн», является для «Сбермегамаркета» одной из наиболее приоритетных и самых быстрорастущих категорий, несмотря на то, что активно развивать его маркетплейс начал лишь около года назад, приводятся слова гендиректора сервиса Соломона Кунина.
Кунин отмечает, что стратегическое партнерство с ритейлером позволит компании не только расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах, но и «откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж».
Условия сделки не сообщаются. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с учетом чистого убытка и долговых обязательств, «Сбер» может заплатить за бизнес ритейлера 1-1,5 млрд руб. Для Сбербанка это небольшая и низкорискованная сделка, так как банк вкладывает в развитие своей экосистемы десятки миллиардов рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С покупкой Сбербанка Правительством сбылась мечта мытаря-мародера по немедленному списанию надуманной недоимки по первой прихоти Должностного лица ФНС. Незаконное Соглашение ФНС и ФССП позволило совершить тысячи карусельных краж со счетов частных лиц государственных Сбербанка и ВТБ. В том числе пенсий. В том числе под предлогом помощи пострадавшим при ковиде. Решения и Постановления ФНС и ФССП не предоставляются при этом даже по истребованию Суда.
Под впечатлением статьи о русских ценностях и великом русском языке.
Но тут другое. Не СПЕР, а монстр какой-то.
Как и яндекс.
Государства в государстве.
Этот ненасытный Сбер когда-нибудь переест и лопнет. Занимались бы своим прямым делом, а не лезли в каждую щель
"В данный момент на площадке последнего представлено свыше 3,5 млн товаров" - кому нужно такое количество видов товаров? Ответ - рыночным психам.
Странно... можно было подождать процедуры банкротства и забрать актив за долги... ГМК чиновники- предприниматели работают по другому?!