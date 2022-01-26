Байден допустил введение санкций против Путина

Джо Байден и Владимир Путин

Президент США Джо Байден не исключил вероятности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае "российского вторжения" на Украину. Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление Байден дал в ответ на соответствующий вопрос журналистов. 

По словам Байдена, о возможных действиях России в отношении Украины знает исключительно Путин. "Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка о его планах", - пояснил глава Белого дома.

Возможное вторжение РФ на Украину, по мнению американского лидера, "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны" и это "изменит мир". Байден напомнил, что подобный шаг будет "иметь для России огромные последствия".

Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2022, 17:25
    Гость: Про желание Хорватии жить спокойно своей жизнью

    Помните анекдот? Жена говорит: "Муж должен быть всегда рядом. Рядом я сказала!" Так и с Хорватией - Хозяин рявкнул: "Рядом!" Пойдете воевать в первых рядах. Вас не жалко. А мы последними может быть.

  3. 26.01.2022, 15:54
    Гость: О чем эти

    два мировых шакала договариваются на своих посиделках
    одному богу известно.

  4. 26.01.2022, 15:54
    Гость: ВОТ ТАК.

    Одно дело пёрнуть и совсем другое чихнуть Мистер Байден ,так что определись,а то это как -если бы у бабушки моей отросли яйца стала бы дедом.

  5. 26.01.2022, 15:49
    Гость: Что Киев оттяпанный у Незалежной

    Донбасс возвратить покусится мятежный,
    Сомнения в том ни малейшего нет!
    Москва ли жевать будет сопли в ответ?
    Уж как бы не так! - ровно то это значит,
    Что санкций царьку избежать не маячит...

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