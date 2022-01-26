Байден допустил введение санкций против Путина

09:35 26.01.2022

Президент США Джо Байден не исключил вероятности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае "российского вторжения" на Украину. Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление Байден дал в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Байдена, о возможных действиях России в отношении Украины знает исключительно Путин. "Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка о его планах", - пояснил глава Белого дома.

Возможное вторжение РФ на Украину, по мнению американского лидера, "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны" и это "изменит мир". Байден напомнил, что подобный шаг будет "иметь для России огромные последствия".

Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".