Байден допустил введение санкций против Путина
Президент США Джо Байден не исключил вероятности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае "российского вторжения" на Украину. Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление Байден дал в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Байдена, о возможных действиях России в отношении Украины знает исключительно Путин. "Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка о его планах", - пояснил глава Белого дома.
Возможное вторжение РФ на Украину, по мнению американского лидера, "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны" и это "изменит мир". Байден напомнил, что подобный шаг будет "иметь для России огромные последствия".
Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".
Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помните анекдот? Жена говорит: "Муж должен быть всегда рядом. Рядом я сказала!" Так и с Хорватией - Хозяин рявкнул: "Рядом!" Пойдете воевать в первых рядах. Вас не жалко. А мы последними может быть.
На сколько понимаю ты относишся к пятнистой гиене ?
два мировых шакала договариваются на своих посиделках
одному богу известно.
Одно дело пёрнуть и совсем другое чихнуть Мистер Байден ,так что определись,а то это как -если бы у бабушки моей отросли яйца стала бы дедом.
Донбасс возвратить покусится мятежный,
Сомнения в том ни малейшего нет!
Москва ли жевать будет сопли в ответ?
Уж как бы не так! - ровно то это значит,
Что санкций царьку избежать не маячит...